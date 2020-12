Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","shortLead":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","id":"20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c79e9c-e97f-4746-8fb2-fecb17774d92","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 16:22","title":"KSH: A magyarok alig 15 százaléka oltatná be magát biztosan koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","shortLead":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","id":"20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c851060-a5cd-4bb4-9415-f566f18dc3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","timestamp":"2020. december. 22. 10:35","title":"Felcsúton volt a legmagasabb tavaly az átlagos bevallott tőkejövedelem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától jelentkezhetnek a pedagógusok online az ingyenes tesztelésre.","shortLead":"Szerdától jelentkezhetnek a pedagógusok online az ingyenes tesztelésre.","id":"20201222_pedagogusok_tesztelese_regisztracio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5618c81-93e6-4b4f-993d-870a413e54c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_pedagogusok_tesztelese_regisztracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 12:15","title":"Januárban folytatódik a pedagógusok tesztelése, de már regisztrációhoz kötik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag kevés, mintegy 5000 koronavírus-vakcinából. A gép azonban pont azokat hagyta ki, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá.","shortLead":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag...","id":"20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab160-414a-47bf-9fc3-1556aee76589","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","timestamp":"2020. december. 23. 09:33","title":"Számítógépre bízták, kik kapjanak először a vakcinából, pont az ápolók maradtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","shortLead":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","id":"20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6711c571-fd72-4747-bb3d-29c4143325ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","timestamp":"2020. december. 23. 13:23","title":"Megjelent a rendelet a törlesztési moratórium meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","shortLead":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","id":"20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95c6304-61f5-46dd-9cce-f057df945e8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. december. 21. 21:31","title":"Spanyolországban gyorsul a koronavírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA elleni legutóbb nagyszabású hackerakció mögött. ","shortLead":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA...","id":"20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166e2e08-e736-43d6-b0ab-127807265608","keywords":null,"link":"/360/20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","timestamp":"2020. december. 22. 07:40","title":"Putyin, az exkém dicsérte az új botrányba keveredett 100 éves orosz hírszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi gyűjtésében. Idén először Németországban is zajlott a gyűjtés.","shortLead":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi...","id":"20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582b39c-0de2-4d29-89e7-8c28a40d6f96","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","timestamp":"2020. december. 22. 17:53","title":"Rekordmennyiségű adományt gyűjtött a Mikulásgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]