[{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","shortLead":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","id":"20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95c6304-61f5-46dd-9cce-f057df945e8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. december. 21. 21:31","title":"Spanyolországban gyorsul a koronavírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet idén, miközben tavasszal gyakorlatilag nem repült velük senki, és most is alig. Váradi József vezérigazgató úgy véli: az kerülhet a koronavírus-járvány miatti válság után jobb pozícióba, aki most is mer és tud lépni.","shortLead":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet...","id":"20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21cba2-1ebd-4864-9902-ca9e5264e06b","keywords":null,"link":"/360/20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","timestamp":"2020. december. 21. 14:00","title":"Állami mentőöv vagy csőd? A Wizz Air vezére szerint a válságban mást kell választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jupiter és a Szaturnusz majdnem 800 évvel ezelőtt volt egymáshoz annyira közel, mint amennyire december 21-én éjszaka lesz. Legközelebb 2080-ban láthatunk majd ilyesmit.","shortLead":"A Jupiter és a Szaturnusz majdnem 800 évvel ezelőtt volt egymáshoz annyira közel, mint amennyire december 21-én éjszaka...","id":"20201221_teli_napfordulo_jupiter_szaturnusz_egyuttallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d591aa5-8613-4e22-8cc0-800cfdde4426","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_teli_napfordulo_jupiter_szaturnusz_egyuttallas","timestamp":"2020. december. 21. 19:03","title":"Nézzen fel az égre az éjjel, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása 794 éve nem volt ilyen közeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rocky- és a James Bond-franchise-t is tulajdonló cég arra számít, hogy a versengő streaming-szolgáltatók közül végül valamelyik csak kiköhögi ezt a tisztes summát.","shortLead":"A Rocky- és a James Bond-franchise-t is tulajdonló cég arra számít, hogy a versengő streaming-szolgáltatók közül végül...","id":"20201222_mgm_filmstudio_james_bondfranchise_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b0f46-b270-4495-bfab-4bf7ee5dd9bb","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_mgm_filmstudio_james_bondfranchise_elado","timestamp":"2020. december. 22. 22:36","title":"Ötmilliárd dollárért eladó a patinás MGM filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","shortLead":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","id":"20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6ca392-13a3-4362-b1bc-3f16d6dd6576","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","timestamp":"2020. december. 21. 16:47","title":"Közel 500 milliárd ment el négysávos utak építésére idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddie Murphyt ismét Akeem hercegként láthatjuk viszont az Amerikába jöttem folytatásában. 32 év után készült el a vígjáték második része. ","shortLead":"Eddie Murphyt ismét Akeem hercegként láthatjuk viszont az Amerikába jöttem folytatásában. 32 év után készült el...","id":"20201223_Eddie_Murpy_a_tronorokos__megerkezett_az_Amerikaba_jottem_2_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9666f482-486e-428a-97ac-5fd9ad97d1ef","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Eddie_Murpy_a_tronorokos__megerkezett_az_Amerikaba_jottem_2_elozetese","timestamp":"2020. december. 23. 09:45","title":"Eddie Murphy a trónörökös – megérkezett az Amerikába jöttem 2 előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806f3149-80a4-46a5-9c90-4c3c39570bca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kilauea vulkán legutóbb 2018-ban tört ki, óriási pusztítást végzett.","shortLead":"A Kilauea vulkán legutóbb 2018-ban tört ki, óriási pusztítást végzett.","id":"20201221_hawaii_vulkan_kilauea_lava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=806f3149-80a4-46a5-9c90-4c3c39570bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f677d72-6c64-4882-89b5-2b7d606e82d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_hawaii_vulkan_kilauea_lava","timestamp":"2020. december. 21. 14:40","title":"Kitört a vulkán Hawaiin, amelyik két éve 700 házat pusztított el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","shortLead":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","id":"20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ef95f-e702-4eeb-8f32-caa9e026eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. december. 21. 12:33","title":"Minden fontos információ kiszivárgott a Samsung Galaxy S21 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]