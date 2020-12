Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban fejlesztettek ki – állapítja meg a Der Spiegel összeállítása.","shortLead":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban...","id":"20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da662ff0-7144-48a4-9baf-e39b179824cf","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","timestamp":"2020. december. 23. 18:08","title":"Hiány lehet a Covid–19-vakcinából Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt. A játék akkori fogadtatása negatív volt, most viszont bizakodnak a fejlesztők.","shortLead":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt...","id":"20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc331c41-7989-4565-9287-8223b115a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","timestamp":"2020. december. 23. 18:03","title":"Már a tesztelés fázisában a mobilos Diablo, a Diablo: Immortal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek voltak.","shortLead":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek...","id":"20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d6ae7b-b4ea-414d-8d78-9645af4b3bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","timestamp":"2020. december. 23. 08:33","title":"Egyetlen nap alatt 27 majmot öltek meg a NASA telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezerrel csökkent az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Több mint négyezerrel csökkent az aktív fertőzöttek száma.","id":"20201223_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e05a4f1-bb6c-4047-841e-6741441fc1df","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. december. 23. 08:54","title":"Koronavírus: 154 halott, 1894 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","shortLead":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","id":"20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1714d8d-f768-4bee-af31-357a818d9b3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","timestamp":"2020. december. 24. 09:41","title":"Kiadják a Vissza a jövőbe autójának szerelési útmutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók által vizsgált fertőzött anyák vérében vagy méhlepényében sem találták meg a vírust.","shortLead":"A kutatók által vizsgált fertőzött anyák vérében vagy méhlepényében sem találták meg a vírust.","id":"20201223_Varandos_anya_magzat_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf9a254-3349-4f38-bced-93e047da9df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_Varandos_anya_magzat_virus","timestamp":"2020. december. 23. 21:11","title":"A várandós anya nem adja tovább a magzatnak a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát a lövészárokban kellett felállítani.","shortLead":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát...","id":"202051_veszterhes_karacsonyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b1492-664a-4e2e-9743-a9e0cc14d607","keywords":null,"link":"/360/202051_veszterhes_karacsonyok","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"A karácsonyi ünneplés történelmi kataklizmák idején is szent volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb állami vezető a Miniszterelnökségen dolgozik, szám szerint 41-en.","shortLead":"A legtöbb állami vezető a Miniszterelnökségen dolgozik, szám szerint 41-en.","id":"20201223_allami_vezetok_miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafccdae-b9a8-4297-b13c-074e34817f12","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_allami_vezetok_miniszterelnokseg","timestamp":"2020. december. 23. 10:19","title":"Már a 300-at közelíti az állami vezetők száma, miközben feladatból nem lett több","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]