[{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","shortLead":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","id":"20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e1895-145d-4dd1-89fb-bc7e62ca79fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","timestamp":"2020. december. 24. 15:53","title":"Megszületett a Brexit-megállapodás az EU és a britek jövőbeli viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A foci ünnep idején is fontos.","shortLead":"A foci ünnep idején is fontos.","id":"20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f3904-0796-4ed1-9fa1-98e9df36f648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","timestamp":"2020. december. 25. 14:00","title":"A Vasas 350 millió forintos ajándékot kapott karácsonyra a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak a vakcinákból.","shortLead":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak...","id":"20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760482e-7388-4e95-b13d-493633d8bec2","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","timestamp":"2020. december. 24. 15:06","title":"Szombaton érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi farmer tucatnyi halottat látott egy mezőn, egy másik tanú 20 holttestet számolt egy másik helyszínen. 