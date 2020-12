Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8","c_author":"Kajtor Domonkos SJ","category":"tudomany","description":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita szerzetes karácsonyi írása.","shortLead":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita...","id":"20201225_lelek_a_gepek_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a0e6cd-85bb-4895-9d8b-d5013f796067","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_lelek_a_gepek_felett","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Kajtor Domonkos SJ: Lélek a gépek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78141a29-05c4-4c1b-ad1e-94140398d558","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"itthon","description":"Ahány ember, annyi szokás. Ez a koronavírus idejére is igaz – derült ki nagy éves kérdőívünkből, amelyben 2020 értékelésére kértük olvasóinkat. Szerencsére több mint hétezren megtették, így pedig levonhattunk néhány következtetést. ","shortLead":"Ahány ember, annyi szokás. Ez a koronavírus idejére is igaz – derült ki nagy éves kérdőívünkből, amelyben 2020...","id":"20201224_Kevesebb_penz_tobb_Adria__Igy_eltek_meg_az_evet_a_hvghu_olvasoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78141a29-05c4-4c1b-ad1e-94140398d558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30367610-4b4b-4745-a687-1a24fca3d910","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Kevesebb_penz_tobb_Adria__Igy_eltek_meg_az_evet_a_hvghu_olvasoi","timestamp":"2020. december. 24. 07:00","title":"Kevesebb pénz, több Adria – Így élték meg az évet a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.","shortLead":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő...","id":"20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45833492-f101-4799-aca1-00012168e691","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","timestamp":"2020. december. 23. 18:40","title":"Bizalmat szavazott a román parlament Florin Citu kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt. A játék akkori fogadtatása negatív volt, most viszont bizakodnak a fejlesztők.","shortLead":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt...","id":"20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc331c41-7989-4565-9287-8223b115a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","timestamp":"2020. december. 23. 18:03","title":"Már a tesztelés fázisában a mobilos Diablo, a Diablo: Immortal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A boncolási jegyzőkönyv megerősítette, hogy az argentin világbajnok akut tüdőödéma miatt hunyt el.","shortLead":"A boncolási jegyzőkönyv megerősítette, hogy az argentin világbajnok akut tüdőödéma miatt hunyt el.","id":"20201223_Maradona_nem_fogyasztott_alkoholt_es_kabitoszert_a_halala_elotti_napokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1739227-88b5-4aee-a55a-7d3020da4679","keywords":null,"link":"/sport/20201223_Maradona_nem_fogyasztott_alkoholt_es_kabitoszert_a_halala_elotti_napokban","timestamp":"2020. december. 23. 20:22","title":"Maradona nem fogyasztott alkoholt és kábítószert a halála előtti napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3dc3f-c98d-4e42-b1bf-c2442a7ce39b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bezáratott Lipa táborban eddig is fűtetlen sátrakban kellett élnie a menekülteknek, pedig hetek óta fagy a környéken.\r

","shortLead":"A bezáratott Lipa táborban eddig is fűtetlen sátrakban kellett élnie a menekülteknek, pedig hetek óta fagy...","id":"20201223_1400_menekult_hajlektalan_bosznia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f3dc3f-c98d-4e42-b1bf-c2442a7ce39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781bd94d-850b-4af1-9acb-8d1912700f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_1400_menekult_hajlektalan_bosznia","timestamp":"2020. december. 23. 22:13","title":"1400 menedékkérő maradt szállás nélkül Boszniában egy tábor bezáratása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","shortLead":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","id":"20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f22a66-e908-4026-82f8-c51399670e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","timestamp":"2020. december. 24. 14:55","title":"Meggyógyult a koronavírusból Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","shortLead":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","id":"20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4869081-3309-4571-815c-960552e3c342","keywords":null,"link":"/elet/20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","timestamp":"2020. december. 25. 09:29","title":"Karján a legkisebb unokájával kívánt boldog karácsonyt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]