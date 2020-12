Meghaladta a 15 ezret a járvány áldozatainak száma Romániában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabda-zseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20201225_A_megnyugtato_keksarga_kozeg_es_Ausztralia__Kasas_Tamas_eletutja_1_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70264d88-85e0-4fa1-a5fa-e491862f954f","keywords":null,"link":"/360/20201225_A_megnyugtato_keksarga_kozeg_es_Ausztralia__Kasas_Tamas_eletutja_1_resz","timestamp":"2020. december. 25. 19:00","title":"A megnyugtató kék-sárga közeg és Ausztrália - Kásás Tamás életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tragédia Beremend és Nagyharsány között történt.","shortLead":"A tragédia Beremend és Nagyharsány között történt.","id":"20201225_autobaleset_szenteste_beremend_nagyharsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a8945-fb32-4756-90be-1078873720ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_autobaleset_szenteste_beremend_nagyharsag","timestamp":"2020. december. 25. 09:53","title":"Autóbalesetben meghalt egy 29 éves férfi szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","shortLead":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","id":"20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cee9b1-d944-4f03-b084-8c5b4f363915","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","timestamp":"2020. december. 24. 14:40","title":"Piliscsabán fog felépülni a Országos Széchényi Könyvtár raktára 23 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon – írja a Deusche Welle.","shortLead":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon –...","id":"20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432ac58c-d93b-44b8-8716-80463e82fc48","keywords":null,"link":"/360/20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","timestamp":"2020. december. 24. 09:15","title":"DW: Orbán mintha elvesztette volna szimatát, van esélye az ellenzéknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","shortLead":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","id":"20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ba6e2f-8a18-4ad8-a8bf-4c049e60855e","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 25. 17:26","title":"A németek kétharmada beoltatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre tovább nő a zsarolóvírusok száma az ESET elemzése szerint. A biztonságtechnikai cég úgy véli: a támadási kísérletek összetettebbek és erőteljesebbek is lesznek, mint azelőtt.","shortLead":"Jövőre tovább nő a zsarolóvírusok száma az ESET elemzése szerint. A biztonságtechnikai cég úgy véli: a támadási...","id":"20201225_zsarolovirusok_ransomware_eset_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee3c8be-3748-44f4-8924-7c203b67e14a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_zsarolovirusok_ransomware_eset_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. december. 25. 13:11","title":"2021 a zsarolóvírusok éve lehet a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","shortLead":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","id":"20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd4316f-9919-4b6e-a0f0-3ac12185e654","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","timestamp":"2020. december. 25. 17:55","title":"A tilalom alatt is találkozhatnak szeretteikkel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","id":"20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c510-b2c9-4bbd-8a52-4b6132ea5ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","timestamp":"2020. december. 24. 10:27","title":"Merkely Béla: A második hullámban a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]