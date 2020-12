Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter kérdése az volt, mikor mehet dolgozni.","shortLead":"Péter kérdése az volt, mikor mehet dolgozni.","id":"20201225_ujpest_keseles_rendor_melyaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c5f5f-7ba7-45d7-95cb-ac999dfe3869","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_ujpest_keseles_rendor_melyaltatas","timestamp":"2020. december. 25. 18:38","title":"Felébresztették a mélyaltatásból az Újpesten megkéselt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","shortLead":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","id":"20201225_mcc_100milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fe908e-dfa1-4b84-a7c0-16d097a04411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_mcc_100milliard","timestamp":"2020. december. 25. 20:11","title":"Százmilliárd forintot kapott az államtól év végére a Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7a8409-b880-4fc1-81a5-e87c96ed4ab9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Dénes kinevezését december 31-ei hatállyal vonta vissza a kormányfő.","shortLead":"Galambos Dénes kinevezését december 31-ei hatállyal vonta vissza a kormányfő.","id":"20201225_orban_viktor_miniszterelnoki_biztos_galambos_denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb7a8409-b880-4fc1-81a5-e87c96ed4ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803b72-ea0c-4b2b-9f27-f85a3d1f4b12","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_orban_viktor_miniszterelnoki_biztos_galambos_denes","timestamp":"2020. december. 25. 10:45","title":"Orbán indoklás nélkül visszahívta az egyik miniszterelnöki biztosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","shortLead":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","id":"20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40eebcf-009e-4cb6-9a7a-b29f97d9a815","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 24. 17:47","title":"Megjelent Németországban a brit koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli légierő a Hamász palesztin iszlamista szervezet létesítményeit bombázta a Gázai övezetben szombatra virradóra.\r

\r

","shortLead":"Az izraeli légierő a Hamász palesztin iszlamista szervezet létesítményeit bombázta a Gázai övezetben szombatra...","id":"20201226_Izrael_legi_csapasokat_mert_a_Hamasz_letesitmenyeire_a_Gazai_ovezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584db934-9717-4898-9960-f842eb84f5ab","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Izrael_legi_csapasokat_mert_a_Hamasz_letesitmenyeire_a_Gazai_ovezetben","timestamp":"2020. december. 26. 08:57","title":"Izrael légi csapásokat mért a Hamász létesítményeire a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76580f81-2145-48ef-bb9c-ce250f1a1877","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Használjuk ki a téli szezon zöldségeit, és készítsünk egyszerű, finom, akár vendégváró zöldségkrémeket! Vida Kata Idei, hazai, zöld című könyvében 48 szezonális zöldségkrém és snack receptjét találjuk meg, többek között ezt is. ","shortLead":"Használjuk ki a téli szezon zöldségeit, és készítsünk egyszerű, finom, akár vendégváró zöldségkrémeket! Vida Kata Idei...","id":"20201225_Petrezselymes_sargaborsokrem_recept_kenyerre_lepenyre_koretkent_Vida_Kata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76580f81-2145-48ef-bb9c-ce250f1a1877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1445b2ee-0771-4524-97a4-517a02acfdfc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201225_Petrezselymes_sargaborsokrem_recept_kenyerre_lepenyre_koretkent_Vida_Kata","timestamp":"2020. december. 25. 18:00","title":"Petrezselymes sárgaborsókrém – kenyérre, lepényre, köretként Vida Katától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról lelógva végezné a feladatát, egy másik a lakásban követné tulajdonosát","shortLead":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról...","id":"20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a83e476-d954-4709-8cd5-4e88bc009f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","timestamp":"2020. december. 26. 08:03","title":"Platfonról lelógó házi robot: mosogat, elpakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","shortLead":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","id":"20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba64496-c122-4c16-9600-6c2fff22ea5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","timestamp":"2020. december. 24. 13:49","title":"Kamerák előtt kergetett meg egy galambot a Downing Street macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]