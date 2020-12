Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva a \"mutatáshoz\" és a segítségkéréshez - állapították meg ausztrál és brit kutatók.","shortLead":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva...","id":"20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d754ec83-0af3-4cec-b42f-c5711a4e0e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","timestamp":"2020. december. 24. 10:03","title":"A kenguruk a tekintetükkel képesek kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés közben ölnek meg gyanúsítottakat.","shortLead":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés...","id":"20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71900e-62b3-41be-b24b-1b70d13f5cce","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","timestamp":"2020. december. 25. 14:21","title":"Bolsonaro ismét elítélt rendőröket és katonákat részesített kegyelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","shortLead":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","id":"20201224_anglia_kamionos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5f6a08-5987-4041-a7e1-fa6fb3608a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_anglia_kamionos_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 21:44","title":"A kerítésen át dobálnak élelmet az Angliában rekedt kamionosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","shortLead":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","id":"20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ba6e2f-8a18-4ad8-a8bf-4c049e60855e","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 25. 17:26","title":"A németek kétharmada beoltatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","shortLead":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","id":"20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cee9b1-d944-4f03-b084-8c5b4f363915","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","timestamp":"2020. december. 24. 14:40","title":"Piliscsabán fog felépülni a Országos Széchényi Könyvtár raktára 23 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098c889a-9b1e-4ffe-a67a-95d0b3ee439c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp az Egyesült Királyságban tették le a Magyarországon is népszerű program alapjait.","shortLead":"Épp az Egyesült Királyságban tették le a Magyarországon is népszerű program alapjait.","id":"20201225_erasmus_brexit_tanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098c889a-9b1e-4ffe-a67a-95d0b3ee439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb2556-9786-4e46-b26b-cbf5e1eed592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_erasmus_brexit_tanulas","timestamp":"2020. december. 25. 15:03","title":"Kilép az Erasmusból az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8f01b8-3ff6-41e2-9662-f2615a5a36dd","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A klasszikus vicc aktuálisabb mint néha, írja szerzőnk: antiszemitizmus nincs, de igény volna rá. A hazai politikai oldalak különféle motivációktól vezérelve, különféle jó pontokat gyűjtve, egymással versengve akarják megvédeni a zsidókat, akiket éppenséggel nem bánt a földön senki.","shortLead":"A klasszikus vicc aktuálisabb mint néha, írja szerzőnk: antiszemitizmus nincs, de igény volna rá. A hazai politikai...","id":"20201224_Roth_Elza_A_veget_nem_ero_zsidokerdes_a_politikai_orokmozgo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8f01b8-3ff6-41e2-9662-f2615a5a36dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98155801-7514-4a79-afbf-7c302bad8a72","keywords":null,"link":"/360/20201224_Roth_Elza_A_veget_nem_ero_zsidokerdes_a_politikai_orokmozgo","timestamp":"2020. december. 24. 10:00","title":"Róth Elza: A véget nem érő zsidókérdés, a politikai örökmozgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő példát mutat, és szakítva a hagyományokkal csak a 99 éves Fülöp herceg a társasága. Meg egy rövid időre a stáb, akinek elmondta beszédét.","shortLead":"A királynő példát mutat, és szakítva a hagyományokkal csak a 99 éves Fülöp herceg a társasága. Meg egy rövid időre...","id":"20201225_II_Erzsebet_is_ferjevel_ketten_tolti_a_karacsonyt_a_koroavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cd8b2-c4c2-4079-9a2b-ef5a2754889f","keywords":null,"link":"/elet/20201225_II_Erzsebet_is_ferjevel_ketten_tolti_a_karacsonyt_a_koroavirus_miatt","timestamp":"2020. december. 25. 21:02","title":"II. Erzsébet is férjével ketten tölti a karácsonyt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]