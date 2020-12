Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lezárások miatt az országban rekedt sofőrök közül soknak már vize is alig volt.","shortLead":"A lezárások miatt az országban rekedt sofőrök közül soknak már vize is alig volt.","id":"20201225_dover_lezarasok_kamionsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27fa7c-ac44-42a0-aaab-782af10d9142","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_dover_lezarasok_kamionsofor","timestamp":"2020. december. 25. 14:52","title":"Több ezer adag ételt vittek a karácsonyra Dovernél rekedt kamionsofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","shortLead":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","id":"20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac0e30b-d8bd-4f9d-9ae1-d6cd99d36c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 25. 15:29","title":"A latin-amerikai országok közül elsőként Mexikóban kezdik használni a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bf3561-afe8-4020-b287-14a66ab0450e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi webszolgáltatást használva gyorsan, egyszerűen, néhány lépésben készíthet személyre szabott videós karácsonyi üdvözletet, amit azután bárkinek elküldhet.","shortLead":"Az alábbi webszolgáltatást használva gyorsan, egyszerűen, néhány lépésben készíthet személyre szabott videós karácsonyi...","id":"20201222_hippo_video_szemelyre_szabott_karacsonyi_udvozlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bf3561-afe8-4020-b287-14a66ab0450e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb526d6-2e59-47dd-90ed-1199f5d3eb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_hippo_video_szemelyre_szabott_karacsonyi_udvozlet","timestamp":"2020. december. 24. 12:03","title":"Még nem késő: küldjön videós karácsonyi üdvözletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460bbbfc-367a-4ebb-a26f-2680c36abe04","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A haza vagy haladás régi dilemmájára ad avítt válaszokat az Orbán-kormány a „hanyatló Nyugat” elleni harcával. A nemzeti bezárkózás mindig zsákutcának bizonyult.","shortLead":"A haza vagy haladás régi dilemmájára ad avítt válaszokat az Orbán-kormány a „hanyatló Nyugat” elleni harcával...","id":"202051__orbani_nyugatellenesseg__kuruclabanc_viszaly__nadudvar_es_napoly__tartozik_es_kovetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460bbbfc-367a-4ebb-a26f-2680c36abe04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef46c83-7cf2-4c10-923b-90d1f7cf6ece","keywords":null,"link":"/360/202051__orbani_nyugatellenesseg__kuruclabanc_viszaly__nadudvar_es_napoly__tartozik_es_kovetel","timestamp":"2020. december. 25. 07:00","title":"Orbán elavult választ ad a kétszáz éves kérdésre: \"Nyugat-e vagy Kelet?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos novemberben. Bár biológiai értelemben a kijelentés képtelenség, jól tükrözi a 2020-as járvány nehezen magyarázható fordulatait. ","shortLead":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos...","id":"202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d00c08-d61b-4141-a669-429f433afd08","keywords":null,"link":"/360/202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 24. 13:45","title":"Nem vált be a kormány idei taktikája a vírus ellen – 2020 Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","shortLead":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","id":"20201225_idojaras_december25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7eead-00f5-43e0-8372-6dad899df837","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_idojaras_december25","timestamp":"2020. december. 25. 19:59","title":"Szombaton főleg havas esőre lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Egy december 24-ei kormányhatározat az alapítvány vagyonkezelésébe adja a Tigris utcai épületet. ","shortLead":"Egy december 24-ei kormányhatározat az alapítvány vagyonkezelésébe adja a Tigris utcai épületet. ","id":"20201224_Duna_Televizio_volt_szekhaz_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2fa2f-59e5-4640-862b-b79c66b90337","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Duna_Televizio_volt_szekhaz_SZFE","timestamp":"2020. december. 24. 10:49","title":"A Duna Televízió volt székházát kaphatja meg az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének teljes körű engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére - írta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének...","id":"20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44c3b6-2efb-433e-835d-cbfc67f23882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","timestamp":"2020. december. 24. 14:23","title":"A budai Dunaparton fonódik tovább a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]