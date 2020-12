Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a898b66-5195-4c51-b42d-33af785bf906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Flash az év végével örökre eltűnik az internetről, az Internet Archive-nak köszönhetően az ehhez kapcsolódó játékok legjobbjait továbbra is el lehet majd érni.","shortLead":"Bár a Flash az év végével örökre eltűnik az internetről, az Internet Archive-nak köszönhetően az ehhez kapcsolódó...","id":"20201225_flash_jatek_internet_archive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a898b66-5195-4c51-b42d-33af785bf906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe9d157-a7cf-4cb7-97d4-6988c5211963","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_flash_jatek_internet_archive","timestamp":"2020. december. 25. 08:03","title":"Ezen az oldalon 1000+ klasszikus játékkal játszhat a böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021 964 fertőzésről tudnak, beleértve 54 226 halálesetet.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021...","id":"20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e639d662-acff-40b1-a292-faaa87174cc3","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 26. 12:29","title":"Oroszországban átlépte a 3 milliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tragédia Beremend és Nagyharsány között történt.","shortLead":"A tragédia Beremend és Nagyharsány között történt.","id":"20201225_autobaleset_szenteste_beremend_nagyharsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a8945-fb32-4756-90be-1078873720ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_autobaleset_szenteste_beremend_nagyharsag","timestamp":"2020. december. 25. 09:53","title":"Autóbalesetben meghalt egy 29 éves férfi szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08ff85c-6800-40da-9b8d-220486c28a2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-felhasználók életének megkönnyítését ígéri egy magyar startup. DoBox nevű eszközük hazai és globális piaci bevezetésben most a Tungsrammal működik együtt a Fruitdock csapata.","shortLead":"Az Apple-felhasználók életének megkönnyítését ígéri egy magyar startup. DoBox nevű eszközük hazai és globális piaci...","id":"20201226_fruitdock_tungsram_dobox_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d08ff85c-6800-40da-9b8d-220486c28a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724250c3-5ec0-4b98-8137-96a38505d839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_fruitdock_tungsram_dobox_iphone","timestamp":"2020. december. 26. 10:03","title":"Ez a magyar wifi-doboz sok iPhone-os életét könnyítheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de50462-1445-4f43-8982-4fa18f70c57b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt. Onnan rendőrségi felvezetéssel viszik tovább.\r

