[{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","shortLead":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","id":"20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c49e750-2a7c-4725-94a3-cb09e807babd","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","timestamp":"2020. december. 27. 08:29","title":"Már több mint 80 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0ffe6-6dbb-42f3-b469-ffe89690cb78","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatt a magyar zenészek is bajban vannak, hiszen sem lemezbemutatóik, sem klubkoncertjeik, sem fesztiválmeghívásaik nem voltak idén, pedig az anyagok minőségén és energiáin nem múlott volna, hogy hatalmas bulikat csapjanak. Közéleti odamondogatás, melankólia, szerelmes ihletettség és kordbársonyos boldogság – ezekről szólnak 2020 legjobb magyar lemezei. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a magyar zenészek is bajban vannak, hiszen sem lemezbemutatóik, sem klubkoncertjeik, sem...","id":"20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0ffe6-6dbb-42f3-b469-ffe89690cb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731655d1-51ca-4065-a90f-35deeb6873d5","keywords":null,"link":"/kultura/20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","timestamp":"2020. december. 25. 19:15","title":"Merünk még kritikátlanul boldognak lenni? – ezek voltak 2020 legjobb magyar lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újbudai rendőrök igazoltattak volna egy autóst, de a sofőr menekülőre fogta. Kiderült, hogy bőven volt miért.","shortLead":"Az újbudai rendőrök igazoltattak volna egy autóst, de a sofőr menekülőre fogta. Kiderült, hogy bőven volt miért.","id":"20201227_Droggal_a_zsebeben_reszegen_het_elfogatoparanccsal_a_nyakaban_menekult_a_rendorok_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b50a35-6456-4c45-b11f-213c0374c141","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Droggal_a_zsebeben_reszegen_het_elfogatoparanccsal_a_nyakaban_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2020. december. 27. 08:13","title":"Droggal a zsebében, részegen, hét elfogatóparanccsal a nyakában menekült a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7e06fe-fbad-408d-8d83-f6d0d1e45055","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap közepén kezdődő új szezon mérkőzései alatt.\r

\r

","shortLead":"Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap...","id":"20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7e06fe-fbad-408d-8d83-f6d0d1e45055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e09862-afe9-44da-a242-2c1076a22d6d","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","timestamp":"2020. december. 26. 12:17","title":"Kötelező lesz a NHL-edzőknek is a maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje a legkülönfélébb, egymástól akár csak kevéssé eltérő gyakorlatokat is. A Bosch Sensortec újdonságával ilyen eszközök készíthetők majd.","shortLead":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje...","id":"20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621d737c-a823-4e26-b3a7-4bfe6c0c90c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Csodákat tehet egy új chip a fitneszkarkötőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták volna el.","shortLead":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták...","id":"20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3829fe0-f60e-4031-ab13-b7acca09d644","keywords":null,"link":"/elet/20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","timestamp":"2020. december. 25. 16:34","title":"22 millió dollárért vették meg Michael Jackson hírhedt birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A választható keresőmotorok között egy újabb megoldás is elérhető az Apple telefonjain, táblagépein, laptopjain.","shortLead":"A választható keresőmotorok között egy újabb megoldás is elérhető az Apple telefonjain, táblagépein, laptopjain.","id":"20201225_safari_bongeszo_ecosia_keresomotor_valasztasa_iphone_on_ios_14_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551cf9ae-91cf-4864-91fb-549e40cb07b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_safari_bongeszo_ecosia_keresomotor_valasztasa_iphone_on_ios_14_3","timestamp":"2020. december. 25. 19:03","title":"Ha erre átvált az iPhone-ján, jót tesz vele a természetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]