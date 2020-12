Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c06cab-787d-47d7-87fb-b08ec9158199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem maradtak ki az örökzöld témák sem a bingóból, avagy hol vannak már az unokák?","shortLead":"Nem maradtak ki az örökzöld témák sem a bingóból, avagy hol vannak már az unokák?","id":"20201224_karacsony_bullshit_bingo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c06cab-787d-47d7-87fb-b08ec9158199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a8feb-297c-455c-9c94-e846bf047850","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_karacsony_bullshit_bingo","timestamp":"2020. december. 24. 18:53","title":"Szájer, Trump és korona: itt az idei karácsonyi bullshit-bingó az ünnepi beszélgetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8","c_author":"Kajtor Domonkos SJ","category":"tudomany","description":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita szerzetes karácsonyi írása.","shortLead":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita...","id":"20201225_lelek_a_gepek_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a0e6cd-85bb-4895-9d8b-d5013f796067","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_lelek_a_gepek_felett","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Kajtor Domonkos SJ: Lélek a gépek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag a hótakaró, de ha átmenetileg is, több helyen kifehéredik a táj - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag...","id":"20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd57a297-f7b5-4cd7-9907-3289152404b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","timestamp":"2020. december. 26. 17:45","title":"Vasárnap jön a látványhavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","shortLead":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","id":"20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd4316f-9919-4b6e-a0f0-3ac12185e654","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","timestamp":"2020. december. 25. 17:55","title":"A tilalom alatt is találkozhatnak szeretteikkel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy sem vámok, sem kvóták nem terhelik majd az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti árukereskedelmet abban az esetben, ha az áruk megfelelnek a vonatkozó eredetigazolási előírásoknak.



","shortLead":"Az ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy sem vámok, sem kvóták nem terhelik majd az Egyesült Királyság és az Európai...","id":"20201225_vamliberalizacio_brexit_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3acfe-e01d-4177-be2c-0a04fb2b5587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vamliberalizacio_brexit_megallapodas","timestamp":"2020. december. 25. 21:48","title":"Vámmentes lehet a kereskedelem az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem első hullámában: szombaton a vakcina szállításával segített a katasztrófavédelmi hatóságnak – áll a cég közleményében.\r

","shortLead":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem...","id":"20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae23b0da-0e36-494c-8fe3-4302515b502b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","timestamp":"2020. december. 26. 16:41","title":"A Linde szállította a szombaton érkezett első COVID -akcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f87c63-c4b4-4bb1-8c07-6cc26180e4a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem megismétli magát: a Samsung megint törölte egy olyan reklámját, amelyben az Apple egyik húzásán élcelődött. Sejthető az ok.","shortLead":"A történelem megismétli magát: a Samsung megint törölte egy olyan reklámját, amelyben az Apple egyik húzásán...","id":"20201225_samsung_reklam_trollkodas_apple_iphone_12_toltofej_telefontolto_tolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f87c63-c4b4-4bb1-8c07-6cc26180e4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb21106f-c1fd-450a-b49f-0fc80963dea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_samsung_reklam_trollkodas_apple_iphone_12_toltofej_telefontolto_tolto","timestamp":"2020. december. 25. 15:10","title":"A Samsung törölte a reklámot, amiben az Apple-t trollkodta a kihagyott töltő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]