[{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást „gyorsan és hatásosan” a hétköznapokon. Ez is a pandémia miatti bezárkózás egyik következménye.","shortLead":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást...","id":"202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ca1451-c894-4d28-adba-3db7bb9d6b71","keywords":null,"link":"/360/202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","timestamp":"2020. december. 27. 08:15","title":"Minek ide ivós szilveszter este? Megrendezzük otthon egy átlagos hétköznapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","shortLead":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","id":"20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf83472-f43c-4180-aae0-1918c272b5ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","timestamp":"2020. december. 28. 12:30","title":"Megint probléma támadt egy Boeing 737 MAX-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ minden táján érződtek, de például az pozitív, hogy a kutatók megfeszített munkája révén mostanra kész a vakcina, ami ritkán látott összefogást is eredményezett.","shortLead":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ...","id":"20201228_bill_gates_koronavirus_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8fe973-6386-499f-a78a-c11f2ef4f255","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_bill_gates_koronavirus_2021","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Bill Gates: Volna itt három dolog, ami miatt jobb lesz nekünk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","shortLead":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","id":"20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a294cf-e48d-459e-a0c9-ada8b1ce6853","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","timestamp":"2020. december. 26. 17:34","title":"Tovább terjed Európában a jobban fertőző koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy megyében a havazás miatt folyik síkosságmentesítés.","shortLead":"Négy megyében a havazás miatt folyik síkosságmentesítés.","id":"20201227_onos_eso_kozlekedes_baleset_veszprem_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7878c2b0-3d9c-46ab-b6c9-5ded73f4e0c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_onos_eso_kozlekedes_baleset_veszprem_megye","timestamp":"2020. december. 27. 16:21","title":"Ónos eső nehezíti a közlekedést Veszprém megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott semmilyen kapcsolatban nem állunk az illetővel. De mi ebben a zavaró? Egyáltalán, miért csinálják ezt a férfiak? Részlet a Mit tenne De Beauvoir? című könyvből.","shortLead":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott...","id":"20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b9da8-1108-4699-8f0b-f7455b310cac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","timestamp":"2020. december. 27. 19:21","title":"Miért hívnak ismeretlen férfiak csillagomnak vagy szívemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]