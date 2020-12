Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be egy koreográfiát.","shortLead":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be...","id":"20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b758be-8345-44fd-bc3a-041d62b29d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","timestamp":"2020. december. 30. 08:33","title":"Videó: Táncoló robotokkal kíván boldog 2021-et a Boston Dynamics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az első autó, amit kínálnak majd a Model 3 alapváltozata. ","shortLead":"Az első autó, amit kínálnak majd a Model 3 alapváltozata. ","id":"20201229_A_Tesla_megjelenik_az_indiai_piacon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c54c385-99be-4b61-acf1-95243b777d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_A_Tesla_megjelenik_az_indiai_piacon_is","timestamp":"2020. december. 29. 09:26","title":"Indiában is piacra lép a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Safe-Inet nevű VPN-szolgáltatót azért kapcsolták le, hogy elzárjanak egy, a gyanú szerint kedvelt kommunikációs csatornát a bűnözők elől.","shortLead":"A Safe-Inet nevű VPN-szolgáltatót azért kapcsolták le, hogy elzárjanak egy, a gyanú szerint kedvelt kommunikációs...","id":"20201229_fbi_europol_safe_inet_insorg_vpn_szolgaltatas_bunozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b957a7-c51d-4ee3-adb3-b2b3a9d05412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_fbi_europol_safe_inet_insorg_vpn_szolgaltatas_bunozok","timestamp":"2020. december. 29. 09:03","title":"Az FBI és az Europol összehangolt akcióban kapcsolt le egy online anonimitást biztosító szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","shortLead":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","id":"20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8c5604-e1dc-4229-baac-44bfe7fe51b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","timestamp":"2020. december. 29. 11:57","title":"400 kilós ráját húztak ki a vízből Palermóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó Pfizer szerint nem számítanak kizáró oknak.\r

","shortLead":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó...","id":"20201229_oltas_elott_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b82b8-2ea8-42fd-854a-222f67846be2","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_oltas_elott_kerdoiv","timestamp":"2020. december. 29. 07:46","title":"Hosszú kérdőívvel faggatják az oltandókat, mielőtt megkapják a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d0235b-7f18-4b08-822d-213f5d48ec09","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A formálódó magyar gazdasági elitben tűnt fel a rendszerváltás után, a Tőzsdei Kurír című lapot is megszerezte, majd bedöntötte, a kilencvenes évek közepén viszont arról számoltak be a lapok, hogy egy érdekeltségébe tartozó hajón nagy mennyiségű kokaint találtak a jamaikai rendőrök. Hargitay Péterről aztán évtizedekig semmit nem lehetett hallani, míg egy újabb nemzetközi botrányban fel nem bukkant a neve. Dezső András a magyar kokainkereskedelmet bemutató Magyar kóla című könyvében Hargitay jamaikai kábítószerügyét is rekonstruálta. A kissé zavaros történetben Hargitayt végül felmentették, az egyik érintettnek pedig golyót repítettek a fejébe. ","shortLead":"A formálódó magyar gazdasági elitben tűnt fel a rendszerváltás után, a Tőzsdei Kurír című lapot is megszerezte, majd...","id":"20201230_A_magyar_szarmazasu_uzletember_aki_sokszor_volt_jokor_rossz_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d0235b-7f18-4b08-822d-213f5d48ec09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d7816c-88f7-4355-ac7d-2ebf460ff2fa","keywords":null,"link":"/360/20201230_A_magyar_szarmazasu_uzletember_aki_sokszor_volt_jokor_rossz_helyen","timestamp":"2020. december. 30. 10:20","title":"Kokainkaland: A magyar származású üzletember, aki sokszor volt jókor rossz helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte. Emiatt nemcsak elérhetetlenné váltak egy időre a felhasználói fiókok és az online vásárlás, de a támadók a felhasználók adataihoz is hozzáférhettek.","shortLead":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte...","id":"20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed44d7d-772a-423c-b2e4-2a06f9a39855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. december. 30. 13:03","title":"Kibertámadás érte a Brendon babaáruházat, felhasználói adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","shortLead":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","id":"20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceb71a-f9f3-4caa-a212-b9481fc0211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 18:49","title":"Szijjártó: 6000 adag orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]