[{"available":true,"c_guid":"93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új, gyorsan terjedő mutációját mutatták ki, Kaliforniában is felbukkant a variáns. A járványszakértők azt feltételezik, hogy első ízben Délkelet-Angliában két héttel ezelőtt azonosított vírusmutáció már terjedőben van az országban.\r

","shortLead":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új...","id":"20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40998ade-eb69-416b-b8e0-ca8da48867dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","timestamp":"2020. december. 31. 08:33","title":"Elkezdett terjedni az új vírusmutáció az Egyesült Államokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötórás vita után, de nagy többséggel fogadták el tervezetet, amit már csak a Lordok Házának kell jóváhagynia.","shortLead":"Ötórás vita után, de nagy többséggel fogadták el tervezetet, amit már csak a Lordok Házának kell jóváhagynia.","id":"20201230_Brexit_londoni_alsohaz_EU_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520053c-8996-4dc7-af57-7a6e8e0ac496","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Brexit_londoni_alsohaz_EU_megallapodas","timestamp":"2020. december. 30. 16:14","title":"Brexit: a londoni alsóház jóváhagyta a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","shortLead":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","id":"20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc106e-50a5-4c39-959c-4d35ce1eeccb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","timestamp":"2020. december. 30. 12:38","title":"Az Amazon több mint 1,5 milliárd csomagot vitt házhoz karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus ördöge.","shortLead":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus...","id":"202051_mick_jagger_orok_rocksztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf128a-d791-4f87-846a-c132fc234dc7","keywords":null,"link":"/360/202051_mick_jagger_orok_rocksztar","timestamp":"2020. december. 31. 19:00","title":"Mick Jagger, az örök rocksztár, aki építési vállalkozó vagy újságíró akart lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig. A kormány azt ígéri, januárban folytatják a tárgyalást.","shortLead":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig...","id":"20201231_minimalber_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f42de82-1f08-4215-9bcf-dc3d42fb0148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_minimalber_fizetes","timestamp":"2020. december. 31. 16:43","title":"Úgy megyünk neki 2021-nek, hogy fogalmunk sincs, mennyi lesz a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e521e2b2-9c95-40cb-9216-d952ae0d151d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már egy ideje hallani az 5G-s OnePlus 9-ről, egyelőre még csak szivárgások vannak róla, csak 2021-ben jelenhet majd meg ez a telefon. Ezért is meglepő a hír, hogy van, aki már megvásárolta, ráadásul horribilis összeget fizetett ki érte.","shortLead":"Bár már egy ideje hallani az 5G-s OnePlus 9-ről, egyelőre még csak szivárgások vannak róla, csak 2021-ben jelenhet majd...","id":"20201230_oneplus_9_hatezer_dollar_ebay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e521e2b2-9c95-40cb-9216-d952ae0d151d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0e20a9-f03d-41d1-b412-a2aad7873363","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_oneplus_9_hatezer_dollar_ebay","timestamp":"2020. december. 30. 08:03","title":"1,7 millió forintért vett meg valaki egy még meg sem jelent telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni 2021-ben is. Fiatalokkal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mit tanított a felnőtt életük kezdetén lévőknek a koronavírus-járvány.","shortLead":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni...","id":"20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33cee9-1c09-41d6-b10a-e47d65f494af","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","timestamp":"2020. december. 31. 11:00","title":"\"Lélekölő a bizonytalanság, romlottak a kilátásaim, jóval többet iszom\" – Ilyen volt fiatalnak lenni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja a jó év legfőbb ismérvének. 2020-at sokak szemében elvitte az aggódás, a düh, a küzdelem, a csalódottság. Közben azonban itt volt velünk végig a remény is. Az pedig, aki az izgalmakat szereti, kifejezetten lubickolhatott a hírekben. Akárhogy is volna, itt vagyunk, túl ezen, most már kicsit könnyebb a visszatekintés is. Tegye meg ön is, idézze fel most az év pillanatait ezekkel a címlapokkal, és szavazzon: melyiket találtuk el leginkább? ","shortLead":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja...","id":"20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193b73ce-f709-467b-9018-761cd7f429ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","timestamp":"2020. december. 30. 11:30","title":"Idézze fel 2020-at a HVG címlapjaival, és szavazzon, melyik sikerült a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]