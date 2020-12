Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék a kijárási korlátozások ellenére esetlegesen megtartandó szilveszteri buliknak. ","shortLead":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék...","id":"20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922fa9c-3ab6-4faa-93b4-98ae638eca86","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","timestamp":"2020. december. 31. 09:02","title":"Százezer rendőr kivezénylésével készül Franciaország a szilveszter estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 53 135 új fertőzést azonosítottak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 53 135 új fertőzést azonosítottak.","id":"20201229_nagy_britannia_fertozes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec372-8884-4685-8171-ef247ab31ec8","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_nagy_britannia_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 29. 20:54","title":"Csúcsot döntött a nagy-britanniai fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 71 ezer ember halálát okozta a fertőzés, de további 45 ezer elhunyt szervezetében is kimutatták a kórokozót.\r

","shortLead":"Közel 71 ezer ember halálát okozta a fertőzés, de további 45 ezer elhunyt szervezetében is kimutatták a kórokozót.\r

","id":"20201230_Koronavirus_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62f77c9-dcc1-46e7-8935-af9f9045eacb","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Koronavirus_Oroszorszag","timestamp":"2020. december. 30. 20:31","title":"A hivatalos adatoknál majdnem 15 ezerrel többen haltak meg koronavírusban Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","shortLead":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","id":"20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b0cf9-877e-4431-8fc8-71017587831c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","timestamp":"2020. december. 30. 11:17","title":"Kétmilliárd euróból alakítja elektromosautó-gyárrá lengyel üzemét a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","shortLead":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","id":"20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08598b-f1e4-40a2-9430-3c34073e5a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","timestamp":"2020. december. 29. 15:27","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán a vadonatúj Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügy, a Katasztrófavédelem és a Rendőrség a helyszínre érkezett.\r

","shortLead":"A Vízügy, a Katasztrófavédelem és a Rendőrség a helyszínre érkezett.\r

","id":"20201230_Duna_olaj_szigetszentmiklosi_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dee7784-0474-4ed4-8370-da20790b49e1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201230_Duna_olaj_szigetszentmiklosi_csatorna","timestamp":"2020. december. 30. 19:22","title":"Szerdán ismét nagy mennyiségű olaj jelent meg a szigetszentmiklósi csatornánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bec6894-2adc-4dd2-b3e5-687c253bebc3","c_author":"Marosán György","category":"360","description":"Jövőnk – a stratégiai mátrix szemüvegén keresztül. ","shortLead":"Jövőnk – a stratégiai mátrix szemüvegén keresztül. ","id":"20201230_Marosan_Gyorgy_Jot_s_jol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bec6894-2adc-4dd2-b3e5-687c253bebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad279c-029b-4bc7-91d3-c4fbc813fc31","keywords":null,"link":"/360/20201230_Marosan_Gyorgy_Jot_s_jol","timestamp":"2020. december. 30. 17:40","title":"Marosán György: \"Nyikorgó biciklin\" a rossz irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük a valóságot - figyelmeztet az 1914-es frontvonali karácsonyozás történelmi példáját felhasználva Rutger Bregman holland történész-író. Részlet. ","shortLead":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük...","id":"20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71917dd1-62e4-4e3d-8484-6bb7a5cddfc4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","timestamp":"2020. december. 29. 19:15","title":"Egy karácsonyi történet, ami hivatalosan soha nem történhetett volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]