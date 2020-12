Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy denveri fiatal férfinál mutatták ki a koronavírusnak azt a törzsét, amelyet eddig európai országokban azonosítottak. Most keresik, honnan kaphatta el, ha nem járt sehol, ahol már felbukkant a fertőzőbb koronavírus-variáns.","shortLead":"Egy denveri fiatal férfinál mutatták ki a koronavírusnak azt a törzsét, amelyet eddig európai országokban...","id":"20201230_usa_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a422aa-bb50-48c8-a9fc-421958c03238","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_usa_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 30. 05:34","title":"Az Egyesült Államokat is elérte a koronavírus új mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint 9 milliárd forintot kell szereznie a fürdő bővítéséhez, majd még ugyanennyit egy szálloda felépítésére.","shortLead":"A képviselő szerint 9 milliárd forintot kell szereznie a fürdő bővítéséhez, majd még ugyanennyit egy szálloda...","id":"20201230_lazar_janos_mako_furdo_kormanybiztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7365f408-82c4-4a11-8292-7adbba8db5db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_lazar_janos_mako_furdo_kormanybiztos","timestamp":"2020. december. 30. 17:14","title":"Orbán kinevezte Lázár Jánost a makói fürdő fejlesztéséért felelős kormánybiztosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírus elleni oltásokat méltányosan kell elosztani, hogy a szegényebb régiókba is jusson belőlük.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírus elleni oltásokat méltányosan kell elosztani...","id":"20201230_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11280ad2-a4e5-4d91-97ee-0079773a9c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 30. 20:50","title":"WHO: A szegényebb országokba is el kell juttatni a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem megijedni kell, de óvatosságra szükség van, mondja a Merkely Béla az új koronavírus-típusról. A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírust \"le fogjuk takarítani a Földről\".","shortLead":"Nem megijedni kell, de óvatosságra szükség van, mondja a Merkely Béla az új koronavírus-típusról. A Semmelweis Egyetem...","id":"20201230_Merkely_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ce23b9-d131-4cd5-848a-082f43e038ec","keywords":null,"link":"/360/20201230_Merkely_interju","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Merkely: Biztos vagyok abban, hogy a koronavírus kiszorul a hétköznapokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi menedzser, az Új Világ Néppárt elnökségi tagja szerint Orbán Viktor és a kormány nagyon nem jól kezeli a járványt.","shortLead":"Az egészségügyi menedzser, az Új Világ Néppárt elnökségi tagja szerint Orbán Viktor és a kormány nagyon nem jól kezeli...","id":"20201230_lantos_gabriella_koronavirus_jarvany_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956532fd-c5af-4d7b-a8e9-8c3f03d91bba","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_lantos_gabriella_koronavirus_jarvany_orban_viktor","timestamp":"2020. december. 30. 15:44","title":"Lantos Gabriella szerint áprilisban lehet olyan a járványhelyzet, mint amilyen júniusban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","id":"20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40796c-20ce-4bcb-9f7d-bad8350369bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","timestamp":"2020. december. 31. 19:46","title":"3233 pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","shortLead":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","id":"20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c446e-e123-49aa-9ed4-2b454b09a20e","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:37","title":"Az oxfordi vakcinát is engedélyezték az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akár ingyen is oda lehet adni a gépeket a járvány elleni védekezés közfeladataira.","shortLead":"Akár ingyen is oda lehet adni a gépeket a járvány elleni védekezés közfeladataira.","id":"20201230_versenyeztetes_lelegeztetogep_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e25f4f-f32a-4efe-8e1b-06a157fd9922","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_versenyeztetes_lelegeztetogep_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. december. 30. 09:45","title":"Versenyeztetés nélkül adhatják el a felesleges lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]