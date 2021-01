Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Létrejött az első olyan koalíció, melynek célja zsarolóvírusok miatti fenyegetések gyors és hatékony kezelése. A csapatot a Microsoft is segíti.","shortLead":"Létrejött az első olyan koalíció, melynek célja zsarolóvírusok miatti fenyegetések gyors és hatékony kezelése...","id":"20201230_zsarolovirus_szovetseg_ransomware_task_force","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6814075b-6894-4b69-970a-751f8f165e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_szovetseg_ransomware_task_force","timestamp":"2020. december. 30. 19:20","title":"19 vállalat csatlakozott: megalakult a zsarolóvírusok elleni szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott az év végén a Nemzeti Sportnak a miniszterelnök. ","shortLead":"Interjút adott az év végén a Nemzeti Sportnak a miniszterelnök. ","id":"20201231_Orban_Viktor_Nalunk_minden_meccs_addig_tart_amig_meg_nem_nyerjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1223f692-0519-473a-ac6d-4379f07bcad0","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Orban_Viktor_Nalunk_minden_meccs_addig_tart_amig_meg_nem_nyerjuk","timestamp":"2020. december. 31. 13:26","title":"Orbán Viktor: Nálunk minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c0d8e-5436-4246-9723-5de90c17868c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arun, a kiselefánt továbbra sem tud elszakadni kedvenc labdájától.\r

","shortLead":"Arun, a kiselefánt továbbra sem tud elszakadni kedvenc labdájától.\r

","id":"20201230_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96c0d8e-5436-4246-9723-5de90c17868c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7792a1-274b-434d-9fe1-8d8997521dfd","keywords":null,"link":"/elet/20201230_allatkert","timestamp":"2020. december. 30. 17:43","title":"Ilyen sokat nőttek a fővárosi állatkert kisállatai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","shortLead":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","id":"20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6797c38-875d-4ae2-872b-d98558e4a6fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. december. 30. 18:20","title":"12 ezer éve élt orrszarvú maradványai kerültek elő Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer riasztották őket.\r

","shortLead":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer...","id":"20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd4fd2c-6b37-4f63-838a-ca7ceeabb633","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","timestamp":"2021. január. 01. 11:15","title":"Kiskorúak is voltak a detoxikálóba szállított száz ittas ember között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","shortLead":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","id":"20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eed680f-a3bf-49f1-b850-06968eff0cdf","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","timestamp":"2020. december. 30. 17:56","title":"Meghalt Sólyom-Nagy Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]