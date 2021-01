Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","id":"20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40796c-20ce-4bcb-9f7d-bad8350369bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","timestamp":"2020. december. 31. 19:46","title":"3233 pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","shortLead":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","id":"202053_ala_valok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a826a2a-1f6d-4da4-9f18-c008cdcb3d1b","keywords":null,"link":"/360/202053_ala_valok","timestamp":"2021. január. 02. 12:00","title":"Van, aki az alsógatyáját is méretre varratja, darabját több tízezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","shortLead":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","id":"20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72271953-063b-4020-bbad-b6f48168bbe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","timestamp":"2021. január. 02. 07:51","title":"Nem csak luxusautókat fognak a határon, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8489fc-9f69-41e0-b320-461189657119","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Skócia uniós visszalépését ígérte az ország miniszterelnöke – ehhez azonban előbb ki kellene lépniük az Egyesült Királyságból.","shortLead":"Skócia uniós visszalépését ígérte az ország miniszterelnöke – ehhez azonban előbb ki kellene lépniük az Egyesült...","id":"20210102_A_skot_miniszterelnok_uzent_Europanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8489fc-9f69-41e0-b320-461189657119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a052bde4-6f06-4ff9-912a-a4f237b32e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_skot_miniszterelnok_uzent_Europanak","timestamp":"2021. január. 02. 16:03","title":"A skót miniszterelnök üzent Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ac8057-63ab-4014-af14-20b09f6bf2b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újév napját a tengerparton töltötte Jair Bolsonaro és beúszott a rajongók közé.","shortLead":"Újév napját a tengerparton töltötte Jair Bolsonaro és beúszott a rajongók közé.","id":"20210102_A_brazil_elnok_strandolo_tomegekkel_bandazott_ujevkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27ac8057-63ab-4014-af14-20b09f6bf2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644e4a1a-645d-4a49-8081-d4d0c3654bcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_brazil_elnok_strandolo_tomegekkel_bandazott_ujevkor","timestamp":"2021. január. 02. 11:49","title":"A brazil elnök strandoló tömegekkel bandázott újévkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","shortLead":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","id":"20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ab45b7-0a22-4c2a-be8b-c5328b6e9c27","keywords":null,"link":"/elet/20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","timestamp":"2021. január. 02. 15:50","title":"A spanyol rendőrök ma lőttek le egy 40 órája tartó illegális rave partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Béke és kölcsönös törődés az emberek és a nemzetek között, gondoskodás egymásról és a természetről a pápa újévi gondolatai között.","shortLead":"Béke és kölcsönös törődés az emberek és a nemzetek között, gondoskodás egymásról és a természetről a pápa újévi...","id":"20210101_ferenc_papa_ujevi_beszede_vatikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296bdea-474f-4c19-8920-ee76d20a02ff","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_ferenc_papa_ujevi_beszede_vatikan","timestamp":"2021. január. 01. 14:33","title":"Ferenc pápa megmondta, mi a járvány tanítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05838514-9f3c-4527-b5d4-14257ec12dc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari új pilótája, Carlos Sainz élesen tartja magát a versenyszezon előtt is.","shortLead":"A Ferrari új pilótája, Carlos Sainz élesen tartja magát a versenyszezon előtt is.","id":"20210102_Egy_Forma1es_pilotanak_illik_utolso_helyrol_is_elsonek_beerni_gokarban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05838514-9f3c-4527-b5d4-14257ec12dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ceda35-23e9-4402-b15a-b8b6f7ac1bc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Egy_Forma1es_pilotanak_illik_utolso_helyrol_is_elsonek_beerni_gokarban__video","timestamp":"2021. január. 02. 09:45","title":"Egy Forma-1-es pilótának gokartban is illik az utolsó helyről indulva elsőként beérnie - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]