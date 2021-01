Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában szintén találtak új variánsokat.","shortLead":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában...","id":"20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df19e-aa81-4051-8e84-6607718bdebd","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","timestamp":"2021. január. 02. 10:25","title":"Már 33 országban felbukkant a brit koronavírus-mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő lehetőségek kiaknázásának. \r

Szó esett az orosz és a kínai vakcináról is. ","shortLead":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező...","id":"20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0912c946-7662-4e80-b629-549e7f78a752","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 15:18","title":"Gulyás Gergely: A magyar politikai elit azért nem oltatja be magát az elsők között, mert rossz néven venné a közvélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc0b895-7c3a-4c3d-8818-b7ac3e4c325e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott a sorozathősökért. Hajós családtörténet a kapitalizmus hőskorából, szovjet kémfilm a KGB megrendelésére, cseh kórházi szappanopera, német gasztro-James Bond és vasalódizájnba oltott sci-fi. Ilyen sorozatokat kaptak a magyarok a 70-80-as években.","shortLead":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott...","id":"20210101_Onedin_csalad_Korhaz_a_varos_szelen_Stirlicz__A_Netflix_elott_is_voltak_sorozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc0b895-7c3a-4c3d-8818-b7ac3e4c325e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4210b3b-680c-4715-a220-4bb08c39508e","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Onedin_csalad_Korhaz_a_varos_szelen_Stirlicz__A_Netflix_elott_is_voltak_sorozatok","timestamp":"2021. január. 01. 19:15","title":"Onedin család, Kórház a város szélén, Stirlicz – a Netflix előtt is voltak sorozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trump elnök által felmondott szerződés előtt Irán már képes volt 20 százalékosra dúsított uránt létrehozni.","shortLead":"A Donald Trump elnök által felmondott szerződés előtt Irán már képes volt 20 százalékosra dúsított uránt létrehozni.","id":"20210102_Iran_bejelentette_hogy_az_atomalku_elotti_urandusitasi_szintre_torekszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774c954f-85b8-4bee-b7d1-1029f4afc6f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Iran_bejelentette_hogy_az_atomalku_elotti_urandusitasi_szintre_torekszik","timestamp":"2021. január. 02. 09:15","title":"Irán bejelentette, hogy az atomalku előtti urándúsítási szintre törekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján, hogy a tervek szerint a krónikus betegeknek már jövő év elején elkezdik beadni az oltást. ","shortLead":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján...","id":"20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ff6cb-9a05-4bc9-87a2-d078b735582c","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","timestamp":"2020. december. 31. 12:08","title":"5110 egészségügyi dolgozót oltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]