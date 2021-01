Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16af95b6-7c9f-4113-b82b-60ed02863910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1,3 literes motorral szerelt kocka Lada hivatalos veterán minősítéssel, OT rendszámmal rendelkezik.","shortLead":"Az 1,3 literes motorral szerelt kocka Lada hivatalos veterán minősítéssel, OT rendszámmal rendelkezik.","id":"20200102_kevesebb_mint_30_ezer_kilometerrel_hirdetik_ezt_a_34_eves_budapesti_ladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16af95b6-7c9f-4113-b82b-60ed02863910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe369dd1-3bd8-42d3-a5d1-9b7903d6c8cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_kevesebb_mint_30_ezer_kilometerrel_hirdetik_ezt_a_34_eves_budapesti_ladat","timestamp":"2021. január. 02. 06:41","title":"Kevesebb mint 30 ezer kilométerrel hirdetik ezt a 34 éves budapesti Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","shortLead":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","id":"20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f991824e-1023-4c29-a6c5-e117b33b12c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","timestamp":"2021. január. 03. 10:18","title":"Pokolgépes támadásban haltak meg francia katonák Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","shortLead":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","id":"20210101_Merkely_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bd4e22-c616-4daf-9670-86334ff494d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Merkely_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 01. 21:51","title":"Merkely: Az első nap viszonylag kevesen akartak oltást, de egyre többen jelentkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","shortLead":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","id":"20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fae3a8-b3b5-4690-a350-d9326cedf325","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","timestamp":"2021. január. 02. 15:38","title":"Lehet, hogy mégsem hal ki a Swinhoe-lágyhéjúteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bd6136-cf80-432c-b8ea-310eeb980f83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Slavoj Žižek szlovén filozófus Donald Trump mellett hozta fel példaként Demeter Szilárd szövegét.","shortLead":"Slavoj Žižek szlovén filozófus Donald Trump mellett hozta fel példaként Demeter Szilárd szövegét.","id":"20210102_slavoj_zizek_demeter_szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71bd6136-cf80-432c-b8ea-310eeb980f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8b92a5-d051-42d5-a7cd-2926fc393ac1","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_slavoj_zizek_demeter_szilard","timestamp":"2021. január. 02. 15:18","title":"Egy ismert filozófus szerint Demeter Szilárd a jó példa a közbeszéd vulgarizálódására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan szkeptikusak, bár másokat meggyőztek a szakmai érvek az oltás szükségességéről. Az oltási terv egyelőre nem ismert, így jelenleg szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor kaphat először oltást majd olyasvalaki, aki nem tartozik veszélyeztetett csoportba. ","shortLead":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan...","id":"20210102_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408184a9-cd03-4107-b617-b57733b7ace9","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 02. 14:00","title":"Ha ilyen tempóban oltunk, nagyon hosszú lesz az elkövetkező év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai épületeit.","shortLead":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter...","id":"202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3d4253-f50b-4241-ae11-adf4b324b605","keywords":null,"link":"/360/202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","timestamp":"2021. január. 03. 13:30","title":"Egyháziból állami kolonc lett a Makovecz-féle Pázmány-campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek miatt. Az izzasztó program most új köntösben, a modernebb PlayStation 5-ön lett játszható – csak legyen hozzá türelmünk.","shortLead":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek...","id":"20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418549e-b5e7-406b-82f4-81bddeec969b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","timestamp":"2021. január. 02. 20:00","title":"Ebben a PS5-ös játékban embertelen megpróbáltatásban lesz része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]