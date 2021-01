Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","shortLead":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","id":"20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5b335-a481-47fd-aaeb-8cdc5a9fada3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","timestamp":"2021. január. 04. 17:59","title":"Kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16 százalék.



","shortLead":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16...","id":"20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbe3128-412d-4d1b-bb69-8e161ad78297","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","timestamp":"2021. január. 04. 09:07","title":"Továbbra is a férfiak műfaja a filmezés, de van némi előrelépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661109d6-7916-45b9-961a-b3807f9931ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ugyanazzal a produceri csapattal áll neki a munkának Nemes Jeles László rendező. ","shortLead":"Ugyanazzal a produceri csapattal áll neki a munkának Nemes Jeles László rendező. ","id":"202053_laokoon_57_nemes_jeles_ujabbcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661109d6-7916-45b9-961a-b3807f9931ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b22963-6e0a-452e-8c02-90031b942b1a","keywords":null,"link":"/360/202053_laokoon_57_nemes_jeles_ujabbcege","timestamp":"2021. január. 03. 08:30","title":"Már dolgoznak új filmjükön az Oscar-díjas Saul fia készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","shortLead":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","id":"20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e566ea8-f868-4e97-acca-393b55661aa2","keywords":null,"link":"/elet/20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Botrány lett abból, hogy soron kívül oltottak be több ismert embert Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","shortLead":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","id":"20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d145917-86b2-4b39-bbc5-799941195ec5","keywords":null,"link":"/elet/20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","timestamp":"2021. január. 04. 15:59","title":"Pizzaszélt dob piacra a Pizza Hut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"David Hassehoff elárverezi a Knight Rider című televíziós sorozatból ismert, KITT nevet viselő autóját. A színész saját modellje a becslések szerint 175-300 ezer dollárt (50-88 millió forintot) érhet új tulajdonosának.","shortLead":"David Hassehoff elárverezi a Knight Rider című televíziós sorozatból ismert, KITT nevet viselő autóját. A színész saját...","id":"20210104_David_Hasselhoff_elarverezi_KITTet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed0fa35-a727-4841-a36b-4d6123e5d40b","keywords":null,"link":"/elet/20210104_David_Hasselhoff_elarverezi_KITTet","timestamp":"2021. január. 04. 16:02","title":"David Hasselhoff elárverezi KITT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82b718-3143-4b55-b608-61ec39656645","keywords":null,"link":"/360/20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","timestamp":"2021. január. 03. 16:30","title":"Doppingvádak, vitatott rekordok: ilyen a német egységsport – 1991. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]