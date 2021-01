Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","shortLead":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","id":"20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52135568-3c5d-4195-9eb6-1876c512f883","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","timestamp":"2021. január. 03. 11:24","title":"Biztonsági őrt bántalmazott egy férfi a Keleti Pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","id":"20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2f87-c79e-41a8-b734-8eeff56efe23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 11:08","title":"Maradandó felszínváltozást okozott a horvátországi földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en hétfő este.","shortLead":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus...","id":"20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5590f-43fa-461f-8d3a-457747f03090","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","timestamp":"2021. január. 04. 22:25","title":"Szlávik: az oltás más életminőséget is jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"David Hassehoff elárverezi a Knight Rider című televíziós sorozatból ismert, KITT nevet viselő autóját. 