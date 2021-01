Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jair Bolsonaro elnök hivatalba lépése óta 48 százalékot romlott ez a statisztika.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök hivatalba lépése óta 48 százalékot romlott ez a statisztika.","id":"20210104_brazilia_erdotuz_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d4709-2626-4e0c-961f-f4de1c8ab7f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_brazilia_erdotuz_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 13:47","title":"Tízéves csúcsot ért el az erdőtüzek száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","shortLead":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","id":"20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4121b8-4eb1-43be-87ae-aaeea2708fdb","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","timestamp":"2021. január. 02. 21:02","title":"Republikánus szenátorok kifogást emelnek a választási eredmény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","shortLead":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","id":"20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d064cff-2935-47f5-bded-0f8ae6831a1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","timestamp":"2021. január. 02. 14:20","title":"Peking szerint Amerikában megsértik a szabad piac szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klubnak nyilatkozó víruskutató azt mondta, mindegy, kit, csak oltsanak!","shortLead":"Az RTL Klubnak nyilatkozó víruskutató azt mondta, mindegy, kit, csak oltsanak!","id":"20210102_Rusvai_Miklos_viruskutato_Ha_nem_oltanak_eleg_gyorsan_jon_a_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7c5d84-e2e6-4b0e-87a6-8a8b7a59732e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Rusvai_Miklos_viruskutato_Ha_nem_oltanak_eleg_gyorsan_jon_a_harmadik_hullam","timestamp":"2021. január. 02. 19:25","title":"Rusvai Miklós víruskutató: Ha nem oltanak elég gyorsan, jön a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók okostelefonokra, tabletekre, okosórákra letölthető appokra a tavalyi, mindenképpen különös esztendőben. És ebben a karácsonyi költekezés még benne sincsen.","shortLead":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók...","id":"20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f482f62-3794-4727-80e6-b1b09835aedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. január. 04. 08:33","title":"30 billió (!) forintot hagytunk az alkalmazásboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 10 fok között alakul.","shortLead":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 10...","id":"20210102_Ejszaka_enyhe_fagy_holnap_napsutes_majd_eso_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385c9b22-ee19-476f-a47a-e07e418d3299","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Ejszaka_enyhe_fagy_holnap_napsutes_majd_eso_varhato","timestamp":"2021. január. 02. 16:51","title":"Éjszaka enyhe fagy, holnap napsütés, majd eső várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több hozzájárulást kér Budapesttől az elővárosi közlekedés finanszírozására.\r

\r

","shortLead":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több...","id":"20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58fbc75-7789-4e74-9058-50cfb8bbd563","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","timestamp":"2021. január. 02. 20:22","title":"Tovább kopasztja a kormány a fővárost, Tüttő Kata szerint tisztességtelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 03. 20:30","title":"Ínyenc fogások a múltból: ezeket a recepteket érdemes újra elővenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]