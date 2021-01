Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","shortLead":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","id":"20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05c3cb-48b0-481f-84d9-ed0273f6fb9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2021. január. 04. 17:13","title":"Rendkívül szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82b718-3143-4b55-b608-61ec39656645","keywords":null,"link":"/360/20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","timestamp":"2021. január. 03. 16:30","title":"Doppingvádak, vitatott rekordok: ilyen a német egységsport – 1991. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c987-0184-4395-9cb4-2b01897b1801","keywords":null,"link":"/360/20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"A jugók \"kivégzése\" és a nápolyi álomszerződés – Kásás Tamás életútja 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","shortLead":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","id":"20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018211e4-9548-44ec-83af-1f6ae013e28e","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","timestamp":"2021. január. 04. 10:49","title":"Meghalt Tanya Roberts, a Halálvágta Bond-lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","id":"20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2f87-c79e-41a8-b734-8eeff56efe23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 11:08","title":"Maradandó felszínváltozást okozott a horvátországi földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és vloggereket, akik a mértéktelen evést propagálják.","shortLead":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és...","id":"20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9634b6-6920-45cc-92e7-9aa66bc7eefa","keywords":null,"link":"/kkv/20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","timestamp":"2021. január. 03. 11:52","title":"Szigorúan megbüntetné a kínai kormány a zabáló influenszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","id":"20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e82778-a37b-4c97-a157-41f8f835dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","timestamp":"2021. január. 03. 08:43","title":"Kigyulladt és leégett egy lakóház a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]