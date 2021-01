Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dumaszínház videójában nehéz nem a jeltolmácsra koncentrálni.","shortLead":"A Dumaszínház videójában nehéz nem a jeltolmácsra koncentrálni.","id":"20210103_Dumaszinhaz_ujevi_koszonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9526119-f8ce-4922-b55f-c2af82f248cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Dumaszinhaz_ujevi_koszonto","timestamp":"2021. január. 03. 16:55","title":"A kaszkadőr Szájernek, a jachtozós Szijjártónak és a kaspós doktornőnek is üzent újévi köszöntőjében a Dumaszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","shortLead":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","id":"20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9b82b-8bd9-4fb3-a060-23a1a84f2eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","timestamp":"2021. január. 03. 12:42","title":"Gondolta volna, hogy a magyarokat alig zavarják a hangoskodó szomszédok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán fordul elő, de mégis csak megtörténhet, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. veszít egy tenderen.","shortLead":"Ritkán fordul elő, de mégis csak megtörténhet, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. veszít egy tenderen.","id":"20210103_Kapaszkodjon_meg_nem_Meszaros_Lorinc_cege_nyert_el_egy_tobbmilliardos_kozbeszerzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4bcf1b-da10-4758-a98b-e311b712fa58","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kapaszkodjon_meg_nem_Meszaros_Lorinc_cege_nyert_el_egy_tobbmilliardos_kozbeszerzest","timestamp":"2021. január. 03. 10:08","title":"Kapaszkodjon meg: nem Mészáros Lőrinc cége nyert el egy többmilliárdos közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő lehetőségek kiaknázásának. \r

Az idő pedig mindenképpen ellene dolgozik, a felmérések szerint a fiatal választók nagy része már nagyon szeretné, ha távozna a hatalomból.","shortLead":"Elhúzódó koronavírus-válság, stagnáló gazdaság, demokrata párti győzelem az USA-ban és erősödő ellenzék – 2021 aligha...","id":"20210102_Nem_2021_lesz_Putyin_kedvenc_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc386c3-baae-4865-8749-9a58c2104fc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Nem_2021_lesz_Putyin_kedvenc_eve","timestamp":"2021. január. 02. 07:00","title":"Nem 2021 lesz Vlagyimir Putyin kedvenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már korábban megállapították, hogy nagy az esélye a földcsuszamlásnak azon a területen, ahova később mégis házakat építettek Norvégiában. ","shortLead":"Már korábban megállapították, hogy nagy az esélye a földcsuszamlásnak azon a területen, ahova később mégis házakat...","id":"20210103_Eddig_negy_halalos_aldozata_van_a_szerdai_norvegiai_foldcsuszamlasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7bab77-33b0-41de-967e-bedfe098389a","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Eddig_negy_halalos_aldozata_van_a_szerdai_norvegiai_foldcsuszamlasnak","timestamp":"2021. január. 03. 08:26","title":"Már négy halálos áldozata van a szerdai norvégiai földcsuszamlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","shortLead":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","id":"20210103_szexista_tankonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ef900-6a7a-42b0-9980-1f988d3ce882","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_szexista_tankonyv","timestamp":"2021. január. 03. 17:17","title":"A férfi politizál, a nő érzelmi életet él - újabb NER-tankönyv hirdeti a nemi sztereotípiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]