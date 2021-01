Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ha nem akar reklámokat látni, akkor fizessen – ezt felelte a YouTube annak a felhasználónak, aki észrevételezte, hogy véleménye szerint az elsősegélynyújtásban segítő videók előtt jobb lenne nem reklámok bevágásával rabolni a felhasználók idejét.","shortLead":"Ha nem akar reklámokat látni, akkor fizessen – ezt felelte a YouTube annak a felhasználónak, aki észrevételezte...","id":"20210103_youtube_elsosegely_videok_reklam_twitter_valasz_premium_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a37c08b-bfb9-49ce-916b-46e319842883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_youtube_elsosegely_videok_reklam_twitter_valasz_premium_elofizetes","timestamp":"2021. január. 03. 08:03","title":"Vérlázító választ adott a YouTube egy elsősegély-videós kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet így hívnak: „Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság”. A hosszú névnek hála azonban egyből meglehetősen sokat megtudunk a tevékenységéről. A további részletekért interjút készítettünk Raphaël Glucksmann-nal, a bizottság francia elnökével. Szavaiból egy olyan hibrid háború képe bontakozott ki, amelynek egyik fő terepe a sajtó, a célja pedig az, hogy emberi áldozatok nélkül keltsen az európai országokban félelmet és bizalmatlanságot, valamint kétkedést a fennálló demokratikus intézményekben.","shortLead":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet...","id":"20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ee653b-d4a8-4378-82db-c48fad746f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","timestamp":"2021. január. 04. 14:30","title":"„Lehet, hogy nem tudunk háborút nyerni, de legalább ne veszítsük el” – mondta a félretájékoztatás ellen küzdő EP-s bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b567763-9c81-40f0-a41e-74866cce07cb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Stacey Abrams politikai agitációja és aktivizmusa segíthet abban, hogy a demokraták Georgiában elhódítsák mindkét szenátori helyet, s ezzel nyugalmasabb kormányzás reményét adják a hivatalba lépő Joe Biden megválasztott elnöknek.","shortLead":"Stacey Abrams politikai agitációja és aktivizmusa segíthet abban, hogy a demokraták Georgiában elhódítsák mindkét...","id":"202053_stacey_abrams_georgia_agitatora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b567763-9c81-40f0-a41e-74866cce07cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa67e2d-5601-41dd-b4e2-760f55224b49","keywords":null,"link":"/360/202053_stacey_abrams_georgia_agitatora","timestamp":"2021. január. 04. 17:00","title":"Romantikus könyvek írójának köszönhetik a demokraták, ha megszerzik a szenátust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti a napját: ezen intézünk mindent a munkától kezdve a szórakozásig, és olykor, pláne a pandémia idején, még a szociális életünket is az appokon keresztülműködtetjük. Miért pont az egészségünk lenne kivétel? Appok, okoseszközök: hogyan digitalizálódik az egészségügy?","shortLead":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti...","id":"magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fab9743-0831-402b-8bdc-791dac33fed6","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","timestamp":"2021. január. 04. 09:30","title":"Így figyeljen egészségére: ezekkel az appokkal hozhatja formába magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","shortLead":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","id":"20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db4671-e509-4aeb-8d83-6769cd08361a","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","timestamp":"2021. január. 03. 13:02","title":"Pochettino: a játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy megérdemlik a PSG mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női képviselőnél is kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női...","id":"20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f5bc5e-9f11-4d6e-9162-c8dbd447efcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","timestamp":"2021. január. 04. 07:26","title":"Vállalhatatlan vadkelet: reagált az ellenzék Karikó Katalin leasszonyságozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]