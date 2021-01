Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","shortLead":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","id":"20210105_novak_hunor_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b6553-51a8-4d9c-b715-cd1a9bd611a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_novak_hunor_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 16:56","title":"Novák Hunor megpróbált jelentkezni oltásra, de már a telefonálásnál elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","shortLead":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","id":"20210105_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a766b6-a58e-4dac-aac5-093991f029af","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_idojaras_omsz","timestamp":"2021. január. 05. 07:50","title":"Közelít az igazi tél, de nem ma fog ideérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az utolsó esélye is elszállt annak a német lottógyőztesnek, aki 2017 óta nem jelentkezett több mint 11,3 millió eurós (4 milliárd forint) nyereményéért, mert legkésőbb 2020. december 31-én lehetett volna felvenni.","shortLead":"Az utolsó esélye is elszállt annak a német lottógyőztesnek, aki 2017 óta nem jelentkezett több mint 11,3 millió eurós...","id":"20210104_Rekordosszeget_nyert_valaki_a_nemet_lotton_de_harom_ev_utan_sem_vette_fel_a_fonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2b4a4d-b9c0-4d9e-b03f-843eadc88aaf","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Rekordosszeget_nyert_valaki_a_nemet_lotton_de_harom_ev_utan_sem_vette_fel_a_fonyeremenyt","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Rekordösszeget nyert valaki a német lottón, de három év után sem vette fel a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. 