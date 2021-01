Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","shortLead":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","id":"20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bbe92b-990b-490f-9523-acaca29e5034","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","timestamp":"2021. január. 04. 05:35","title":"Terrortámadás Nigerben: már száznál tart a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","shortLead":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","id":"20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9b82b-8bd9-4fb3-a060-23a1a84f2eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","timestamp":"2021. január. 03. 12:42","title":"Gondolta volna, hogy a magyarokat alig zavarják a hangoskodó szomszédok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ egyik legnépszerűbb metálzenésze volt.","shortLead":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ...","id":"20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33896f27-09c7-4d1c-a78a-42ae026f511b","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","timestamp":"2021. január. 04. 12:19","title":"41 évesen meghalt a Children of Bodom metálegyüttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","id":"20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858cb8cc-2d6c-45cb-a1a9-d003d2a3495d","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","timestamp":"2021. január. 04. 18:37","title":"Fekete-Győr és Gyurcsány is csak az unió által engedélyezett vakcinával oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en hétfő este.","shortLead":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus...","id":"20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5590f-43fa-461f-8d3a-457747f03090","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","timestamp":"2021. január. 04. 22:25","title":"Szlávik: az oltás más életminőséget is jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2021. január. 03. 19:30","title":"Miből sütjük a kenyeret a következő évtizedekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]