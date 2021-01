Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","shortLead":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","id":"20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12780b4a-c8db-40ff-b4c0-e185bf229948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","timestamp":"2021. január. 04. 08:57","title":"Már 33 ezer dollárnál is többet ér egyetlen bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","shortLead":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","id":"20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeed4b-ea8a-4bc9-90bb-3d0950cedff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","timestamp":"2021. január. 03. 14:18","title":"Hétfőtől újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecc32f-9d75-4795-9bf3-25ff8019d3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thomas Dodd koncertvideókat nézett, és úgy döntött, megváltoztatja a nevét az énekesnőére. Később semmire nem emlékezett az egészből.","shortLead":"Thomas Dodd koncertvideókat nézett, és úgy döntött, megváltoztatja a nevét az énekesnőére. Később semmire nem...","id":"20210104_thomas_dodd_celine_dion_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbecc32f-9d75-4795-9bf3-25ff8019d3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971da08-794e-4f2a-8990-2a73d3889deb","keywords":null,"link":"/elet/20210104_thomas_dodd_celine_dion_karacsony","timestamp":"2021. január. 04. 09:00","title":"Annyira berúgott karácsonykor, hogy Celine Dion lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági...","id":"20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605125db-ba71-47bd-b15f-5f3a6a041dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","timestamp":"2021. január. 04. 10:21","title":"Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében élőknél a légi közlekedéshez köthető légszennyezés.","shortLead":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében...","id":"20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71f3cf7-7447-4c52-8b91-bb3b372c7e86","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","timestamp":"2021. január. 03. 09:14","title":"A szívre és a tüdőre is károsan hat a repterek légszennyezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dfc61-824e-4909-a028-efc124a37c9b","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle. Kezdetben a maszküzérek szakíthattak sokat és azok a kereskedők, akiknek korábban már kiépített kapcsolatai voltak Kínában, de viszonylag hamar meglovagolták a járványt a közönséges bűnözők, a csalók is. És persze voltak, akik úgy váltak a járvány pénzügyi nyerteseivé, hogy semmit sem kellett tenniük, csak azt, amit addig. ","shortLead":"A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle...","id":"20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dfc61-824e-4909-a028-efc124a37c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dd5c0c-bdf0-4435-a64a-fa9df4aab09e","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","timestamp":"2021. január. 03. 11:00","title":"Simlis kereskedők, portyázók és csalók is sokat profitáltak a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","shortLead":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","id":"20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938ffdb7-5cd2-43b2-a725-6f42fdb051da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","timestamp":"2021. január. 05. 05:05","title":"Szlovákiában is megjelent az új koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c567c9-9f8a-4d76-9081-9d1197407358","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa több országából százával érkeztek vendégek a szilveszteri partira, ahol kábítószer is fogyott.","shortLead":"Európa több országából százával érkeztek vendégek a szilveszteri partira, ahol kábítószer is fogyott.","id":"20210105_vademeles_illegalis_buli_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87c567c9-9f8a-4d76-9081-9d1197407358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954e430-2453-4aa4-a9da-4304d2c425d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_vademeles_illegalis_buli_szilveszter","timestamp":"2021. január. 05. 05:25","title":"Vádat emeltek a 36 órán át tartó illegális franciaországi buli főszervezője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]