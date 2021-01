Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","shortLead":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","id":"20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461e665b-105b-4a6f-8bbf-f9c0e6f1b397","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","timestamp":"2021. január. 03. 19:10","title":"Úgy beszakadt a mozis piac, hogy még a Mindörökké rosszfiúkat is lenyomta egy kínai háborús film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek kiszűrésére.

","shortLead":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek...","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c66152-f9c6-4c89-8d07-1b9f003983e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 05. 15:08","title":"Egy százalék alatt volt a fertőzöttek aránya a főváros szűrésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 128 milliós lakosságú Mexikóban regisztrálták világszerte a negyedik legtöbb fertőzöttet.","shortLead":"A 128 milliós lakosságú Mexikóban regisztrálták világszerte a negyedik legtöbb fertőzöttet.","id":"20210105_mexiko_oxfordi_egyetem_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd3ede-0285-4b9d-864e-07635ca9d7dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_mexiko_oxfordi_egyetem_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 05:41","title":"Mexikóban is engedélyezték az oxfordi koronavírus-vakcina forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi testben lévő receptorokhoz, ezért egyrészt jobban fertőz, mint az előző változat, másrészt éppen ezért fertőzi meg könnyebben a gyerekeket is. ","shortLead":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi...","id":"20210105_brit_mutans_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87234a98-a53f-4c92-9d6b-89df843760d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_brit_mutans_virus","timestamp":"2021. január. 05. 17:25","title":"Mit tudunk eddig a koronavírus új, brit mutációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit tévést megrémisztette a betegség.","shortLead":"A brit tévést megrémisztette a betegség.","id":"20210104_Jeremy_Clarkson_koronavirus_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16828e89-0449-4a9a-98d3-5c5d44b8b20b","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Jeremy_Clarkson_koronavirus_karacsony","timestamp":"2021. január. 04. 14:10","title":"Jeremy Clarkson attól tartott, hogy elviszi a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","shortLead":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","id":"20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7bf2f3-f1d9-42d6-9f93-651d334e591f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","timestamp":"2021. január. 05. 04:22","title":"Simán elment San Franciscóból Los Angelesbe egy Tesla önvezetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111957ce-66a4-4c3c-94c8-6ec724b59b92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","id":"20210105_Szikla_hotel_Bolzano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111957ce-66a4-4c3c-94c8-6ec724b59b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f946b59a-7229-4c13-b4dc-3b2a42fb7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Szikla_hotel_Bolzano","timestamp":"2021. január. 05. 17:05","title":"Sziklafal omlott egy szállodára Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d51c7c-0729-4f52-9de5-8d8223100d0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legutóbb 2017-ben talált új gazdára az autó, amikor az elnök a csúcson volt. Nagy kérdés, hogy most mennyire lesz kelendő.","shortLead":"Legutóbb 2017-ben talált új gazdára az autó, amikor az elnök a csúcson volt. Nagy kérdés, hogy most mennyire lesz...","id":"20210104_Megint_elado_Donald_Trump_Ferrarija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d51c7c-0729-4f52-9de5-8d8223100d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24da23df-a986-4ecb-a29e-a9c33fe4510d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Megint_elado_Donald_Trump_Ferrarija","timestamp":"2021. január. 04. 17:31","title":"Megint eladó Donald Trump egykori Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]