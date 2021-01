Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi helyzetükben. Mindez a kormányra üt vissza, amely még a járvány megszűnését sem tudja majd győzelemként eladni – mondja a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Az ellenzék a közös listával megközelíti a Fideszt, ám a kormánypárt támogatóinak csökkenése Závecz Tibor szerint még nem drámai, így 2006 óta nem látott nyílt verseny lesz a 2022-es választásokon. Évindító nagyinterjúnk.","shortLead":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi...","id":"20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d16106-3aeb-4dd3-832d-7a89b487d137","keywords":null,"link":"/360/20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","timestamp":"2021. január. 04. 06:30","title":"Závecz Tibor: Már 2021 is arról fog szólni, ki nyeri a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","shortLead":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","id":"20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad6b4b-7add-4998-a24d-79161ccc956d","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","timestamp":"2021. január. 03. 09:33","title":"Újabb 103 ember halt meg és 1307 új fertőzöttje van a koronavírus-járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi éttermek számára. Ám míg a koronavírus-válság az egyik oldalon felduzzasztotta a kínálatot, a másik oldalon visszavetette a keresletet. ","shortLead":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi...","id":"20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcda998c-2bed-4ebd-b699-8f6dc2d6b7f6","keywords":null,"link":"/elet/20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"A koronavírus-válság a patkányhúspiacra is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","shortLead":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","id":"20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9b82b-8bd9-4fb3-a060-23a1a84f2eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","timestamp":"2021. január. 03. 12:42","title":"Gondolta volna, hogy a magyarokat alig zavarják a hangoskodó szomszédok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világban 84 543 432-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 835 558-ra a halálos áldozatok és 47 573 839-re a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világban 84 543 432-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 835 558-ra a halálos áldozatok és 47 573 839-re...","id":"20210103_Ujabb_600_ezerrel_nott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b329cea-02f9-4fde-86a4-df39c01de710","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Ujabb_600_ezerrel_nott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2021. január. 03. 08:20","title":"Újabb 600 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e7d8bd-419d-49b6-80d6-fa6712cc3386","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-ban nem engedélyezett oltóanyag első adagját egy 82 éves vesebeteg kapta meg.","shortLead":"Az EU-ban nem engedélyezett oltóanyag első adagját egy 82 éves vesebeteg kapta meg.","id":"20210104_egyesult_kiralysag_oxfordi_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e7d8bd-419d-49b6-80d6-fa6712cc3386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712ce5bb-7485-4b9e-89ed-512db3f920fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_egyesult_kiralysag_oxfordi_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 11:22","title":"Az oxfordi vakcinával is elkezdtek oltani az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December végével hivatalosan is nyugdíjba vonult a Flash technológia alapját meghatározó lejátszó. A többségnek ugyanakkor magának kell gondoskodnia róla, hogy a program eltűnjön a gépéről.","shortLead":"December végével hivatalosan is nyugdíjba vonult a Flash technológia alapját meghatározó lejátszó. A többségnek...","id":"20210104_adobe_flash_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7f8799-43f0-48e3-a2b8-e33b1e0ad103","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_adobe_flash_torles","timestamp":"2021. január. 04. 13:27","title":"Most, hogy megszűnt a Flash támogatása, gyorsan törölje le a számítógépéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","shortLead":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","id":"20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c512cc-cb96-4a6f-8912-78d4161d274e","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 04. 21:50","title":"Csak idén már több mint 30 ezerrel nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]