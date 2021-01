Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec4feeba-b92a-4b18-b0c6-e7a54173e74a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves rappert és producert agyi aneurizma miatt kezelik.","shortLead":"Az 55 éves rappert és producert agyi aneurizma miatt kezelik.","id":"20210106_Korhazba_kerult_Dr_Dre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec4feeba-b92a-4b18-b0c6-e7a54173e74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18d911-052f-452c-ae29-4961f9e73a2b","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Korhazba_kerult_Dr_Dre","timestamp":"2021. január. 06. 11:02","title":"Kórházba került Dr. Dre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142 milliárd forinttal emelkedtek.","shortLead":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142...","id":"20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbad5d-7537-4ac2-97fe-0c56ec97b86a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","timestamp":"2021. január. 05. 10:32","title":"1629 milliárd forintos éves hiánynál tartott a kormányzati szektor, amikor bedurvult a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","shortLead":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","id":"20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5dce93-5062-4fad-ba40-5b3c1b64d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","timestamp":"2021. január. 04. 21:32","title":"Merkely: Az orvoskollégáim 100 százaléka jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","shortLead":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","id":"20210105_vasut_fosztogatas_cegled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb3162-4507-49bd-9a7a-0cd86d79a77a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_vasut_fosztogatas_cegled","timestamp":"2021. január. 05. 10:22","title":"Nyolcvan rendőr csapott le, lopott lapostévét, melltartót és cumit is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","shortLead":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","id":"20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05c3cb-48b0-481f-84d9-ed0273f6fb9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2021. január. 04. 17:13","title":"Rendkívül szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","id":"20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4393d81-65b5-4b63-accd-1d44480ea577","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","timestamp":"2021. január. 06. 07:59","title":"10-ből már közel 9 eladott új autó konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányba keveredett egykori fideszes EP-képviselő teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: nem látták sem Brüsszelben, sem Budapesten.","shortLead":"A botrányba keveredett egykori fideszes EP-képviselő teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: nem látták sem Brüsszelben...","id":"20210105_szajer_jozsef_diplomata_utlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91555f74-9315-4afe-9156-35a379dab780","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szajer_jozsef_diplomata_utlevel","timestamp":"2021. január. 05. 06:55","title":"Szájer József megválik a diplomata-útlevelétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet, hogy egy köztársaság csak akkor működik, ha a vesztesek elismerik az eredményt és az ellenfelek legitimitását. ","shortLead":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet...","id":"20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e569af1-e22d-4622-b97e-20e7c219f2a4","keywords":null,"link":"/360/20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","timestamp":"2021. január. 06. 07:31","title":"New York Times: Trump az amerikai demokráciát járatja le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]