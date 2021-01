Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","id":"20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea57e56-0e3b-47d1-9583-de607b69ec01","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 07. 18:45","title":"Négy idősotthonban már oltják a lakókat és a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január 6-i példátlan amerikai események utóéletetét Nagy Gáborral, a HVG újságírójával elemeztük a Fülkében. ","shortLead":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január...","id":"20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75405817-70ea-45e1-bab9-21718fe9d082","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","timestamp":"2021. január. 09. 07:00","title":"Fülke: Ostrom után Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 27 éves román nő szervezetében mutatták ki az újabb mutációt. Úgy tudni: nem járt külföldön.","shortLead":"Egy 27 éves román nő szervezetében mutatták ki az újabb mutációt. Úgy tudni: nem járt külföldön.","id":"20210108_romania_virustorzs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd3fa20-0e65-4667-9f2b-1b4f707b9b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_romania_virustorzs_koronavirus","timestamp":"2021. január. 08. 19:03","title":"Megjelent Romániában a jobban fertőző koronavírustörzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt szerint a honfitársai már kifizették a 300 ezer forintos kártérítést Hadházy Ákosnak. A képviselő szerint viszont a publicistát a barátai átverték.","shortLead":"Bayer Zsolt szerint a honfitársai már kifizették a 300 ezer forintos kártérítést Hadházy Ákosnak. A képviselő szerint...","id":"20210107_bayer_zsolt_hadhazy_akos_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3efa19-7cb6-4541-a706-826f40935059","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_bayer_zsolt_hadhazy_akos_karterites","timestamp":"2021. január. 07. 15:21","title":"Bayer Zsolt szerint Hadházy nem indíthat ellene végrehajtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek ismét hangsúlyozták: a vírustól csak a vakcina fog megszabadítani.","shortLead":"A szakemberek ismét hangsúlyozták: a vírustól csak a vakcina fog megszabadítani.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_covid_nemetorszag_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf902549-f361-4f0c-890a-b84dcdee6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_covid_nemetorszag_elhunyt","timestamp":"2021. január. 08. 20:48","title":"Újabb negatív rekord: egy nap alatt 1188 covidos hunyt el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sicknick 2008-ban csatlakozott a Capitolium rendőrségéhez. Már öten vesztették életüket az ostrom kezdete óta.","shortLead":"Sicknick 2008-ban csatlakozott a Capitolium rendőrségéhez. Már öten vesztették életüket az ostrom kezdete óta.","id":"20210108_Rendor_Capitolium_zavargasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bfaef6-11c4-4485-9af8-0a24f23703d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_Rendor_Capitolium_zavargasok","timestamp":"2021. január. 08. 08:08","title":"Meghalt egy rendőr, aki a capitoliumi zavargásokban sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba, fejlesztésbe. Állítólag 3 nm-es technológiával készülő lapkán is dolgozik, bár még kérdéses, mikor láthat napvilágot egy ilyen áramkör.","shortLead":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba...","id":"20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972ecf66-2bb4-419d-95f2-68155720aff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","timestamp":"2021. január. 08. 10:03","title":"Erősebb és hatékonyabb: jön a Huawei 3 nm-es technológiával készülő lapkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c705b6-60b0-479f-b18f-e3774b8722ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angus King szenátor szerint Magyarországon és Törökországban is visszaszorulóban van a demokrácia.","shortLead":"Angus King szenátor szerint Magyarországon és Törökországban is visszaszorulóban van a demokrácia.","id":"20210107_Magyarorszag_Capitolium_ostrom_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c705b6-60b0-479f-b18f-e3774b8722ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff53a1-44f2-4dc5-8151-e6f533b2efa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Magyarorszag_Capitolium_ostrom_szenatus","timestamp":"2021. január. 07. 15:44","title":"Magyarország is szóba került a Capitolium ostroma utáni szenátusi ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]