[{"available":true,"c_guid":"920d327f-88ff-40b5-8d39-56d8d5cdccaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a régi orosz járgányt lényegében lehetetlen szabályosan, egyetlen helyet foglalva leállítani. ","shortLead":"Ezt a régi orosz járgányt lényegében lehetetlen szabályosan, egyetlen helyet foglalva leállítani. ","id":"20210109_korbefotoztuk_a_budapesten_alanyi_jogon_tobb_parkolohelyet_foglalo_regi_ladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920d327f-88ff-40b5-8d39-56d8d5cdccaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43eb2f2-678f-42a5-9cd5-ca49f8c7bbd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_korbefotoztuk_a_budapesten_alanyi_jogon_tobb_parkolohelyet_foglalo_regi_ladat","timestamp":"2021. január. 09. 06:41","title":"Körbefotóztuk a Budapesten kénytelen módon több parkolóhelyet foglaló régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel azonnal kapcsolódni lehessen a Microsoft videokonferencia alkalmazásaihoz. A monitorok közül először a Dell megjelenítői kaptak ilyen tanúsítványt.","shortLead":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel...","id":"20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5651104-da32-450a-9e52-f40987dfee7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","timestamp":"2021. január. 09. 12:03","title":"Különleges gomb kerül a Dell új képernyőire, azonnal indítja a Teams-hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében, hogy megfékezzék a kórokozó terjedését, miután a távoktatás után a tanulók ismét visszatérnek a tantermekbe - jelentette be szombaton Heinz Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter.","shortLead":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében...","id":"20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e6d768-7601-452e-935f-9c41e59ef8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 09. 15:56","title":"Ötmillió gyorstesztet kapnak az iskolák - Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres technikát. Az újdonságok elsősorban a filmipari szereplőknek készültek.","shortLead":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres...","id":"20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e4c1e-0478-43fa-b289-87f53436d771","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","timestamp":"2021. január. 08. 10:37","title":"Árulni kezdi egymásba rakható kijelzőit a Sony, ilyenekkel csinálták a Mandalorian sorozatot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban figyelmeztette a felhasználókat a YouTube, ha olyan tartalmat tettek közzé, ami kitiltást vont volna maga után. A szerdai washingtoni események fényében viszont változtattak a bevett szokáson.","shortLead":"Korábban figyelmeztette a felhasználókat a YouTube, ha olyan tartalmat tettek közzé, ami kitiltást vont volna maga...","id":"20210108_youtube_amerikai_elnokvalasztas_2020_valasztasi_csalas_letiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d55f304-cd6e-4802-bde2-16626bf1b216","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_youtube_amerikai_elnokvalasztas_2020_valasztasi_csalas_letiltas","timestamp":"2021. január. 08. 08:33","title":"Azonnal kitiltja a felhasználót a YouTube, ha az amerikai elnökválasztás elcsalásáról posztol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan embereknél mutatták ki a vírus új, fertőzőbb variációját, akik egyértelműen Franciaországban kapták azt el. Két járványgócát azonosítottak.","shortLead":"Olyan embereknél mutatták ki a vírus új, fertőzőbb variációját, akik egyértelműen Franciaországban kapták azt el. Két...","id":"20210107_koronavirus_mutacio_gocpont_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d546bd6-32ce-4486-bce4-9a87a3fe4277","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_koronavirus_mutacio_gocpont_franciaorszag","timestamp":"2021. január. 07. 19:41","title":"Iskolában és idősotthonban terjed a koronavírus-mutáció Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f5b287-f5bd-40b1-800b-e4ec06cd65dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentősen átdolgozták a Tipo modellcsaládot, amely mostantól crossoveres formulát is kapott. ","shortLead":"Jelentősen átdolgozták a Tipo modellcsaládot, amely mostantól crossoveres formulát is kapott. ","id":"20210108_66_millio_forinttol_indul_az_ujdonsag_Fiat_Tipo_Cross","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f5b287-f5bd-40b1-800b-e4ec06cd65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d053bb-47b3-4744-a34f-6ca4fbdf15d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_66_millio_forinttol_indul_az_ujdonsag_Fiat_Tipo_Cross","timestamp":"2021. január. 08. 18:55","title":"6,6 millió forinttól indul az újdonság Fiat Tipo Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]