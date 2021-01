Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5116523d-68dc-4789-a9a1-d6d8de675895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóhelye közelében ásta el a volt élettársa a nőt. A férfi beismerő vallomást tett.","shortLead":"A lakóhelye közelében ásta el a volt élettársa a nőt. A férfi beismerő vallomást tett.","id":"20210108_karcag_holttest_rendorseg_elettars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5116523d-68dc-4789-a9a1-d6d8de675895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fea7ea-c9d8-46c1-aa81-c1474561a65b","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_karcag_holttest_rendorseg_elettars","timestamp":"2021. január. 08. 17:58","title":"Megtalálták a Karcagon megölt nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6365a-af4a-4faa-9fd0-353e9c4f95b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a férfi egy bozótvágókéssel ölte meg két ismerősét.","shortLead":"A gyanú szerint a férfi egy bozótvágókéssel ölte meg két ismerősét.","id":"20210108_Szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6365a-af4a-4faa-9fd0-353e9c4f95b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696e738d-7051-4a8a-9499-005a38a5edab","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","timestamp":"2021. január. 08. 09:44","title":"Nem sokkal a szabadulása után gyilkolhatott a szegedi kettős emberölés gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2155475d-9a6d-4acc-88c0-315f09ab1d33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára 150 éve történt olyan, hogy a leköszönő elnök nem vesz részt az utódja beiktatásán.","shortLead":"Utoljára 150 éve történt olyan, hogy a leköszönő elnök nem vesz részt az utódja beiktatásán.","id":"20210108_Trump_Biden_beiktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2155475d-9a6d-4acc-88c0-315f09ab1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13934773-7938-4ef0-86e8-22fbe66764ce","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_Trump_Biden_beiktatas","timestamp":"2021. január. 08. 17:08","title":"Trump nem megy el Biden beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406","c_author":"HVG","category":"360","description":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és legérdekesebb eseményeit. Ki veszi kezébe a karmesteri pálcát az EU-ban, megkísérel-e kiszakadni Nagy-Britanniából Skócia, mivel lepheti meg a világot idén Szaúd-Arábia, Kuba, Hongkong vagy Barbados? ","shortLead":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és...","id":"202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53381f82-68d6-4379-ac3d-e46e8cfd4f32","keywords":null,"link":"/360/202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"26 esemény, amelyre mindenképp figyelni érdemes 2021-ben – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek ismét hangsúlyozták: a vírustól csak a vakcina fog megszabadítani.","shortLead":"A szakemberek ismét hangsúlyozták: a vírustól csak a vakcina fog megszabadítani.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_covid_nemetorszag_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf902549-f361-4f0c-890a-b84dcdee6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_covid_nemetorszag_elhunyt","timestamp":"2021. január. 08. 20:48","title":"Újabb negatív rekord: egy nap alatt 1188 covidos hunyt el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","shortLead":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","id":"20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245ea0a-03fc-4171-b035-e9c86a58483c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","timestamp":"2021. január. 08. 11:14","title":"Már 2200 embert beoltottak a Dél-Pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2783f2f6-1357-4ad8-87dd-59e91eebdf0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel az után, hogy Magyarországon beadták az első, koronavírus-fertőzés elleni védőoltásokat, Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész felidézte Budapest történetének legnagyobb szabású oltási kampányát, amely Bakács Tibor zuglói tisztiorvos nevéhez fűződik.","shortLead":"Két héttel az után, hogy Magyarországon beadták az első, koronavírus-fertőzés elleni védőoltásokat, Nyáry Krisztián...","id":"20210108_nyary_krisztian_bakacs_tibor_tifuszjarvany_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2783f2f6-1357-4ad8-87dd-59e91eebdf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a593c8b6-8b68-42b4-b631-79010bb68e26","keywords":null,"link":"/elet/20210108_nyary_krisztian_bakacs_tibor_tifuszjarvany_vedooltas","timestamp":"2021. január. 08. 13:45","title":"Nyáry Krisztián: Így zajlott a főváros legnagyobb szabású oltási kampánya 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi következhet még a Biden-beiktatásig hátralevő két hétben. Trumpról is van egy-két szava.","shortLead":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi...","id":"20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae28fa3-6572-4859-a7c4-6ba7bf03eca4","keywords":null,"link":"/360/20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","timestamp":"2021. január. 08. 07:30","title":"Krugman: Ide vezet, amikor a fasiszták kedvében próbálnak járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]