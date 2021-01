Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott tárgyalásai során.","shortLead":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott...","id":"20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb558a-45bf-4f93-ad5a-17f026c39fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","timestamp":"2021. január. 09. 14:01","title":"Az Igazságügyi Minisztériumból igazolt uniós kérdésekért felelős államtitkárt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket alkalmazzák majd az írásbeli felvételiken, mint amiket tavasszal az érettségik megtartásakor.","shortLead":"Ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket alkalmazzák majd az írásbeli felvételiken, mint amiket tavasszal az érettségik...","id":"20210108_emmi_kozepiskolai_felveteli_nincs_valtozas_hirhamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfd22d8-039c-4774-9a14-8c1528ed5968","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_emmi_kozepiskolai_felveteli_nincs_valtozas_hirhamisitas","timestamp":"2021. január. 08. 15:47","title":"Emmi: Ugyanolyan lesz a középiskolai felvételi, mint az érettségi volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez azon kevés dolog egyike, amiben egyetértenek – mondta az amerikai elnökválasztás győztese.","shortLead":"Ez azon kevés dolog egyike, amiben egyetértenek – mondta az amerikai elnökválasztás győztese.","id":"20210109_Joe_Biden_Jo_hogy_Donald_Trump_nem_lesz_ott_a_beiktatason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142410e7-cb93-4feb-b330-4ce2298664d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Joe_Biden_Jo_hogy_Donald_Trump_nem_lesz_ott_a_beiktatason","timestamp":"2021. január. 09. 12:20","title":"Joe Biden: Jó, hogy Donald Trump nem lesz ott a beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést tudnak kigazdálkodni. ","shortLead":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést...","id":"20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5966647a-8d55-4442-8ed5-99388e55fdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","timestamp":"2021. január. 08. 18:19","title":"Kásler \"diadalvideója\" alatt kérdezik a fogorvosok, hogy ők mikor számíthatnak béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők nyitják újra az országot.","shortLead":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők...","id":"20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e3e07-d2dc-41cd-b77b-1c710fb997f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","timestamp":"2021. január. 08. 17:51","title":"Látványos demonstrációt tartottak az újranyitásra váró prágai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal Bihari Ádám beszélgetett a járványról, annak kezeléséről és a szakma életét teljesen megváltoztató egészségügyi törvényről.","shortLead":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal...","id":"20210108_Elesben_Zacher_Gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d9325e-d32c-4724-ad9b-f1b8f6889a8a","keywords":null,"link":"/360/20210108_Elesben_Zacher_Gabor","timestamp":"2021. január. 08. 11:30","title":"Élesben Zacher Gáborral: A kormány felelőssége is, hogy az emberek félnek az oltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszorítanák a koronavírust az egyetemről.","shortLead":"Kiszorítanák a koronavírust az egyetemről.","id":"20210108_semmelweis_egyetem_oltas_nelkul_ketnaponta_gyorsteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04b6fcb-d756-4250-a945-d5f8ccfd2e83","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_semmelweis_egyetem_oltas_nelkul_ketnaponta_gyorsteszt","timestamp":"2021. január. 08. 17:41","title":"Kétnaponta gyorstesztre küldi dolgozóit a Semmelweis Egyetem, ha nem kérnek védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","shortLead":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","id":"20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eb43eb-52bb-4c09-bdbd-102d1d890b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","timestamp":"2021. január. 08. 11:21","title":"A hibrid autó, amelynek minden példányát letesztelik 300 km/h-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]