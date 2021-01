Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben egy 86 éves férfit állítottak elő.","shortLead":"Az ügyben egy 86 éves férfit állítottak elő.","id":"20210108_fot_emberoles_gyilkossag_elettars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8fc77e-5a8a-4d27-af4a-821da555ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_fot_emberoles_gyilkossag_elettars","timestamp":"2021. január. 08. 21:42","title":"Megölte élettársa lányát egy férfi Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter újabb videóval jelentkezett.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter újabb videóval jelentkezett.","id":"20210109_kasler_miklos_emmi_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b3433-776d-42e3-b098-d0fcea8a6df4","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_kasler_miklos_emmi_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 09. 21:27","title":"Kásler: A kellő mértékű átoltottságig maradnak a járványügyi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi által használt pulpitust.","shortLead":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház...","id":"20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a58b3-7e6a-4b90-b453-cff9bb7addb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","timestamp":"2021. január. 09. 19:24","title":"Rendőrkézen a Pelosi pulpitusát elvivő floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bc1a24-7221-4955-a240-74d199a028e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész készített egy kollázst az üzenetekből, amivel saját bevallása szerint tükröt szeretne tartani.","shortLead":"A színész készített egy kollázst az üzenetekből, amivel saját bevallása szerint tükröt szeretne tartani.","id":"20210108_lengyel_tamas_ujev_koszonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94bc1a24-7221-4955-a240-74d199a028e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecadd396-d94c-4777-a9a0-ff72f8fe148e","keywords":null,"link":"/elet/20210108_lengyel_tamas_ujev_koszonto","timestamp":"2021. január. 08. 17:26","title":"Hazaárulózták és libernyákozták Lengyel Tamást az újévi köszöntő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea1175-fb2a-42cd-9216-651bf70417f1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A jószolgálati ténykedéséről is ismert José Andrés azonnal beállt a konyhába, ahogy meglátta, mi történik a törvényhozás épületében.\r

","shortLead":"A jószolgálati ténykedéséről is ismert José Andrés azonnal beállt a konyhába, ahogy meglátta, mi történik...","id":"20210108_Michelincsillagos_sutott_tojast_azoknak_akik_helyreallitottak_a_rendet_a_Capitoliumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ea1175-fb2a-42cd-9216-651bf70417f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7fc79b-0b35-4dbf-9c39-145fbd22c8fa","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelincsillagos_sutott_tojast_azoknak_akik_helyreallitottak_a_rendet_a_Capitoliumban","timestamp":"2021. január. 08. 18:56","title":"Michelin-csillagos séf sütött tojást azoknak, akik helyreállították a rendet a Capitoliumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll mögötte.","shortLead":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll...","id":"20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49915c5-1fb2-478a-b81f-6f0784dece9b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","timestamp":"2021. január. 09. 08:25","title":"Keleti Ágnes 100 éves: „A születésnap egyáltalán nem fontos, csak a jó élet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal Bihari Ádám beszélgetett a járványról, annak kezeléséről és a szakma életét teljesen megváltoztató egészségügyi törvényről.","shortLead":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal...","id":"20210108_Elesben_Zacher_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d9325e-d32c-4724-ad9b-f1b8f6889a8a","keywords":null,"link":"/360/20210108_Elesben_Zacher_Gabor","timestamp":"2021. január. 08. 11:30","title":"Élesben Zacher Gáborral: A kormány felelőssége is, hogy az emberek félnek az oltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]