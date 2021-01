Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott tárgyalásai során.","shortLead":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott...","id":"20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb558a-45bf-4f93-ad5a-17f026c39fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","timestamp":"2021. január. 09. 14:01","title":"Az Igazságügyi Minisztériumból igazolt uniós kérdésekért felelős államtitkárt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke nem találja aggályosnak az oltásregisztráció online felületét. Elvi kifogása nincs az oltási igazolás ellen sem, de Péterfalvi Attila meggyőződése, hogy ebben a kérdésben nemzetközi, uniós szintű szabályok elfogadására lenne szükség. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke nem találja aggályosnak az oltásregisztráció online felületét. Elvi kifogása nincs...","id":"20210109_Peterfalvi_Attila_Megnyugtathatom_hogy_Rogan_Antal_nem_nezegetheti_senkinek_az_egeszsegugyi_adatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c72d9f-a0be-42d0-9175-0c55e8ef0c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Peterfalvi_Attila_Megnyugtathatom_hogy_Rogan_Antal_nem_nezegetheti_senkinek_az_egeszsegugyi_adatait","timestamp":"2021. január. 09. 09:21","title":"Péterfalvi Attila: Megnyugtathatom, hogy Rogán Antal nem nézegetheti senkinek az egészségügyi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5fea3-8e39-4761-a080-3815d0fa33bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar Inter Traction Electrics, amely Mercedes alapokra épít buszokat egy újabb modell fejlesztésének végén jár.\r

\r

","shortLead":"A magyar Inter Traction Electrics, amely Mercedes alapokra épít buszokat egy újabb modell fejlesztésének végén jár.\r

\r

","id":"20210108_Intercity_buszt_is_tesztel_a_debreceni_buszgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c5fea3-8e39-4761-a080-3815d0fa33bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae400e1-e9d6-47af-9a0c-75ce35279f62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_Intercity_buszt_is_tesztel_a_debreceni_buszgyar","timestamp":"2021. január. 09. 10:32","title":"Intercity buszt is tesztel a debreceni buszgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 09. 12:30","title":"Mi történik, ha két hungarikum egyesül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli értékekre is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60033e55-48f5-4ba8-bcd7-fbeadf1894ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","timestamp":"2021. január. 10. 15:53","title":"Hószállingózás várható a jövő héten, de azért a nap is kisüthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d761bbbe-f6ae-469e-bd01-7ad215252481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Plágiumbotrány miatt lemondott posztjáról szombat este Christine Aschbacher osztrák család- és munkaügyi miniszter. Sebastian Kurz kancellár elfogadta a döntést. ","shortLead":"Plágiumbotrány miatt lemondott posztjáról szombat este Christine Aschbacher osztrák család- és munkaügyi miniszter...","id":"20210109_Lemondott_a_plagiumbotranyba_keveredett_osztrak_munkaugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d761bbbe-f6ae-469e-bd01-7ad215252481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aebd5b7-7955-46dc-8cb6-4737e2a2e940","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Lemondott_a_plagiumbotranyba_keveredett_osztrak_munkaugyi_miniszter","timestamp":"2021. január. 09. 21:35","title":"Lemondott a plágiumbotrányba keveredett osztrák munkaügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","shortLead":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","id":"20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba03ca3-7b88-46e2-b1da-7dc940d16c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. január. 10. 17:52","title":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]