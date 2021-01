Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","shortLead":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","id":"20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652619f-a2e9-400c-9ea3-87a8c76cb089","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","timestamp":"2021. január. 10. 19:47","title":"Egyre több amerikai törvényhozó támogatja a Trump elleni impeachment-eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal közbeavatkozott, kétszer is. Az elnök azt ígéri, hamarosan nagy bejelentést tesz majd.","shortLead":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal...","id":"20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1297e7-89bd-4942-8e15-71cb4c0a126c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","timestamp":"2021. január. 09. 04:10","title":"Trump nagy bejelentést ígér, közben dühödten keresi az internetes kiskaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavargások után jelentette be a távozó amerikai elnök, hogy átadja a hatalmat; egész Európában, így Magyarországon is folyik a munka, hogy minél többen kaphassanak gyorsan oltást; kiszámolták, hogy a kormány megmenthette volna a válság alatt veszélybe került összes munkahelyet, ha jobban költi el a pénzt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Zavargások után jelentette be a távozó amerikai elnök, hogy átadja a hatalmat; egész Európában, így Magyarországon is...","id":"20210110_Es_akkor_usa_trump_jarvany_brexit_multik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd218627-a4cf-4936-97ed-5f16b1540f3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210110_Es_akkor_usa_trump_jarvany_brexit_multik","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"És akkor nagyot szólt a Trump-valóságshow évadzárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen, akkor ez a cikk önnek íródott.","shortLead":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen...","id":"20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22d0ab-85f1-4505-9225-90caa51bc147","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","timestamp":"2021. január. 10. 20:15","title":"Ez az én démonom, az pedig a tied","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920d327f-88ff-40b5-8d39-56d8d5cdccaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a régi orosz járgányt lényegében lehetetlen szabályosan, egyetlen helyet foglalva leállítani. ","shortLead":"Ezt a régi orosz járgányt lényegében lehetetlen szabályosan, egyetlen helyet foglalva leállítani. ","id":"20210109_korbefotoztuk_a_budapesten_alanyi_jogon_tobb_parkolohelyet_foglalo_regi_ladat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920d327f-88ff-40b5-8d39-56d8d5cdccaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43eb2f2-678f-42a5-9cd5-ca49f8c7bbd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_korbefotoztuk_a_budapesten_alanyi_jogon_tobb_parkolohelyet_foglalo_regi_ladat","timestamp":"2021. január. 09. 06:41","title":"Körbefotóztuk a Budapesten kénytelen módon több parkolóhelyet foglaló régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus miatt bevezetett karantén kezdetén írt esszégyűjteményt az együttérzésről, a relatív szenvedésről és Amerika vélt vagy valós különlegességéről Zadie Smith.","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett karantén kezdetén írt esszégyűjteményt az együttérzésről, a relatív szenvedésről és...","id":"202101_konyv__buborekvilag_zadie_smith_sugallatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb434c-8fc9-4071-9a39-7e60e0d15a65","keywords":null,"link":"/360/202101_konyv__buborekvilag_zadie_smith_sugallatok","timestamp":"2021. január. 09. 11:15","title":"Jó, ha kéznél van ez a könyv a \"globális meghunyászkodás\" idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36ff01f-9f70-496f-b712-828266443f27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőttre nem maradt szabad autós hely. ","shortLead":"Délelőttre nem maradt szabad autós hely. ","id":"20210110_Vasarnap_Kekesteto_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36ff01f-9f70-496f-b712-828266443f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39cb096-b232-4f4a-abcb-8082d4842819","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Vasarnap_Kekesteto_kozlekedes","timestamp":"2021. január. 10. 14:56","title":"Vasárnap megtelt a Kékestető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]