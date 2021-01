Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg állatot ismer, tudja, hogyan és miként változik a környezet, a közösségi médiával mégsem boldogul a világhírű természettudós.","shortLead":"Rengeteg állatot ismer, tudja, hogyan és miként változik a környezet, a közösségi médiával mégsem boldogul a világhírű...","id":"20210111_david_attenborough_termeszettudos_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff83308-5f54-43ab-ad27-e506d34eaf85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_david_attenborough_termeszettudos_instagram","timestamp":"2021. január. 11. 09:03","title":"Elnémult David Attenborough Instagram-csatornája, és ez így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy egy hacker Donald Trump amerikai elnök nevében posztolt. Son-Forget korábban már hasonló ügybe keveredett Emanuel Macron francia elnökkel is. ","shortLead":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy...","id":"20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21866359-3e95-441d-a6a7-69aca7553478","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","timestamp":"2021. január. 09. 17:36","title":"A Twitter a magát Trumpnak kiadó francia politikus oldalát is blokkolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4701008-79b0-4c5b-a4da-d6fa79c40899","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk nyolcadik részében a kanadaiak joie de vivre szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20210109_Diverzitas_biztonsag_es_kenuszex__Boldogsagtippek_a_kanadaiaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4701008-79b0-4c5b-a4da-d6fa79c40899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff175c6b-afb9-4e98-b183-28c24e8a5d69","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210109_Diverzitas_biztonsag_es_kenuszex__Boldogsagtippek_a_kanadaiaktol","timestamp":"2021. január. 09. 19:15","title":"Diverzitás, biztonság és kenuszex - Boldogságtippek a kanadaiaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével is játszik.","shortLead":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével...","id":"20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b4b0e2-7219-4f39-ab3f-9442cbaaa72b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","timestamp":"2021. január. 09. 19:10","title":"Ferenc pápa szerint erkölcsi kötelesség beadatni a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","shortLead":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","id":"20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6251fd5a-a6ef-479f-a938-3b1c79517a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","timestamp":"2021. január. 11. 05:55","title":"Szlávik János: A harmadik hullámot csak a korlátozások tudják megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","shortLead":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","id":"20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678418cd-bf21-4df0-955b-d4b4530b788f","keywords":null,"link":"/sport/20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 11. 09:24","title":"Törölték a 2022-es bajnokságot Donald Trump golfpályáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d9b17-184d-40a8-9d5e-bf8678580d21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi és nő megtalálásában kér segítséget a rendőrség.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi és nő megtalálásában kér segítséget a rendőrség.","id":"20210109_Lazan_letortek_a_Margit_hidon_a_Szent_Korona_kokeresztjet_most_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38d9b17-184d-40a8-9d5e-bf8678580d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48109773-b0be-49eb-80c8-4b50c3b427c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Lazan_letortek_a_Margit_hidon_a_Szent_Korona_kokeresztjet_most_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 09. 14:27","title":"Lazán letörték a Margit hídon a Szent Korona kőkeresztjét, most keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","shortLead":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","id":"20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcea4e-f3c7-4409-bf98-fac53c537f59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Beszáll az elektromosautó-gyártásba a kínai Baidu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]