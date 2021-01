Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","shortLead":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","id":"20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52ac46d-0bb9-40c5-9d18-f7957dc5dcd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","timestamp":"2021. január. 13. 10:03","title":"Az FBI több mint 100 ezer digitális bizonyítékot kapott a Capitolium ostromlóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","id":"20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3f89c7-0205-432e-af72-9e217d4c6885","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 09:47","title":"Fekete-Győr: Kapjon 100 ezer forintot, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont mindenki.","shortLead":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont...","id":"20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f38d-392a-47b1-a8c1-cd94b6b66ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","timestamp":"2021. január. 13. 16:19","title":"Putyin elrendelte, hogy térjenek át a tömeges oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült egy készülékben megvalósítani mindkettőt. Kipróbáltuk.","shortLead":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült...","id":"20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a2f8ee-77f5-4c28-a773-14d6d02ec67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","timestamp":"2021. január. 13. 19:33","title":"Ez az androidos óra 4-5 napig nagyon okos, de ha kell, 45 napig is bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3784881f-0568-49df-8d41-cd4ff256dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság jövő nyáron küldené fel az Asagumo nevű póklábú robotot, hogy feltérképezze, hol élhetne legjobb helyen az ember.","shortLead":"Az Egyesült Királyság jövő nyáron küldené fel az Asagumo nevű póklábú robotot, hogy feltérképezze, hol élhetne legjobb...","id":"20210113_asagumo_robotpok_hold_felterkepezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3784881f-0568-49df-8d41-cd4ff256dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c3c3f0-8bb2-4f47-9ef3-d55b77b88ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_asagumo_robotpok_hold_felterkepezese","timestamp":"2021. január. 13. 08:03","title":"Fürge robotpókot küldenének a Holdra a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","shortLead":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","id":"20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584bb46f-cbdd-4a41-846d-da477c593cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","timestamp":"2021. január. 12. 17:28","title":"Az orosz vakcina gyártójával is tárgyal az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még fiatalabb korában el kellett távolítani. Az oltásról azt mondta: nem érti, egyesek miért tartják veszélyesnek.","shortLead":"A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még...","id":"20210113_ferenc_papa_koronvirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da90583-e267-425d-8e00-dda492d239fa","keywords":null,"link":"/elet/20210113_ferenc_papa_koronvirus_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 18:11","title":"Ferenc pápa is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési kérelme, gyorsított eljárásban január 29-én dönthetnek róla.","shortLead":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési...","id":"20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a964b292-e1b0-4838-aa88-e59c0ce36375","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 12. 09:58","title":"Január végén dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezik-e az oxfordi vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]