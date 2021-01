Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt események miatt végül ezt mostanra halasztották.","shortLead":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt...","id":"20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdccba9d-9d32-4352-a0de-1cac56c3e862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","timestamp":"2021. január. 13. 08:33","title":"Nagy bejelentésre készül az Apple, de nem egy termék lesz az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","shortLead":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","id":"20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3102-1f97-4a4e-a2db-2cd87570c471","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","timestamp":"2021. január. 14. 13:52","title":"Bemutatta budai parlamenti képviselőjelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","shortLead":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","id":"20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6e38f-98f7-47e8-bbb5-3dd373302702","keywords":null,"link":"/elet/20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","timestamp":"2021. január. 14. 17:18","title":"13 ezer kilométert utazott egy galamb az USA-ból Ausztráliáig, most megölhetik a fertőzésveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor mutathatják azt be a nagyközönségnek. Az ára még az első Galaxy Foldot is túlszárnyalja majd.","shortLead":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor...","id":"20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6024bef-5c87-4ecd-bbfc-c069ca1d3e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","timestamp":"2021. január. 14. 15:03","title":"Megvan, mennyibe kerülhet az LG feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel félmillióval kevesebb géppel találkoztak tavaly a HungaroContol légi irányítói, mint 2019-ben, a koronavírus előtt.","shortLead":"Közel félmillióval kevesebb géppel találkoztak tavaly a HungaroContol légi irányítói, mint 2019-ben, a koronavírus...","id":"20210113_hungarocontrol_felmillioval_kevesebb_repulo_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c411a261-ce52-4322-b5ae-63258d93179a","keywords":null,"link":"/kkv/20210113_hungarocontrol_felmillioval_kevesebb_repulo_2020","timestamp":"2021. január. 13. 11:25","title":"Legkevesebb három év kell a HungaroControl szerint, hogy magához térjen a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","shortLead":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","id":"20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91420763-21fe-4f2d-909d-3da6b1ffb7ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","timestamp":"2021. január. 13. 17:14","title":"Valószínűleg nem találná ki, melyik sorozatot streamelték a legtöbben 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12581d4-8d30-4654-b967-3328774fc395","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy volt a mozgás a tőzsdén szerdán, a Richter új történelmi csúcsot ért el.","shortLead":"Nagy volt a mozgás a tőzsdén szerdán, a Richter új történelmi csúcsot ért el.","id":"20210113_richter_reszveny_tozsde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d12581d4-8d30-4654-b967-3328774fc395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff04d8-71c1-4914-89d6-b9db70d49faa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_richter_reszveny_tozsde","timestamp":"2021. január. 13. 18:31","title":"Történelmi csúcsot ért el a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","shortLead":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","id":"202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf25c56a-4696-480d-87ff-f55f5fa8802f","keywords":null,"link":"/360/202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","timestamp":"2021. január. 13. 13:30","title":"Egy gyógynövény megváltoztatta a színét, mikor „észrevette”, hogy gyűjtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]