[{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt események miatt végül ezt mostanra halasztották.","shortLead":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt...","id":"20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdccba9d-9d32-4352-a0de-1cac56c3e862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","timestamp":"2021. január. 13. 08:33","title":"Nagy bejelentésre készül az Apple, de nem egy termék lesz az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó többi modelljéhez hasonlóan a Toyota Corolla-alapú kombi ára is megemelkedett.","shortLead":"A japán gyártó többi modelljéhez hasonlóan a Toyota Corolla-alapú kombi ára is megemelkedett.","id":"20210114_10_millio_forint_fole_kuszott_a_suzuki_swace_listaara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad8c77-2a66-484f-90b2-d2787e18d2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_10_millio_forint_fole_kuszott_a_suzuki_swace_listaara","timestamp":"2021. január. 14. 07:59","title":"10 millió forint fölé kúszott a Suzuki Swace listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","shortLead":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","id":"20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e1824-16c4-4630-9800-dea9ea478763","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","timestamp":"2021. január. 12. 10:05","title":"Íme a magyar kéz által tervezett BMW M iX villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó László. A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárával, a Farmer-Expóval forrt egybe, hanem azt is tudni lehet róla, hogy bizony maximalista. Feleségével és felnőtt fiaival napjainkra egy olyan cégcsoportot építettek fel, amelyben a motor a kreatív ötlet, az üzemanyag pedig a folytonos tanulni és megújulni akarás.","shortLead":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó...","id":"20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ddda9-ce4f-4ad9-9609-350ae8ea957f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","timestamp":"2021. január. 13. 16:30","title":"Családi céget apáról fiúkra: portré egy sikeres vállalkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","shortLead":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","id":"20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91420763-21fe-4f2d-909d-3da6b1ffb7ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","timestamp":"2021. január. 13. 17:14","title":"Valószínűleg nem találná ki, melyik sorozatot streamelték a legtöbben 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gedei Norberttel háromfősre bővül a főszerkesztő-helyettesi stáb.","shortLead":"Gedei Norberttel háromfősre bővül a főszerkesztő-helyettesi stáb.","id":"20210112_index_blikk_foszerkeszto_helyettes_gedei_norbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d18537-7b67-48c2-82f3-a7221ba2a0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_index_blikk_foszerkeszto_helyettes_gedei_norbert","timestamp":"2021. január. 12. 11:28","title":"Az Indexhez igazol a Blikk főszerkesztő-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","shortLead":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","id":"20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2817ee9-3713-45d2-8f45-0edb50fa7f26","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","timestamp":"2021. január. 14. 05:12","title":"A vírusmutációk miatt összeül a WHO vészhelyzeti bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd fényéve van a Földtől.","shortLead":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd...","id":"20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6d438-32da-400a-b1a1-eca750fb8f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","timestamp":"2021. január. 12. 20:03","title":"Először figyeltek meg a haldoklás folyamatában lévő távoli galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]