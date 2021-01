Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c03624d-4bde-49b9-bae1-f04e6a0ee2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei év első kormányinfóján szóba kerültek az oltási számok, és a várható nyitás időpontja is. A kormány nem zárkózik el az olimpiára készülő sportolók soron kívüli beoltásától.","shortLead":"Az idei év első kormányinfóján szóba kerültek az oltási számok, és a várható nyitás időpontja is. A kormány nem...","id":"20210114_kormanyinfo0114","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c03624d-4bde-49b9-bae1-f04e6a0ee2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da37f22e-e1fb-402b-9be5-20346cafd189","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_kormanyinfo0114","timestamp":"2021. január. 14. 10:22","title":"Gulyás: Gyakorlatilag megállapodtunk a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra? Körbenéztünk, hogy működik ez a nagyvilágban – és itthon, hogyan lesz egy jó és merész gondolatból támogatott projekt.","shortLead":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra...","id":"20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5bb08e-5890-4521-ba1a-cfbf9e092638","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"Balkonkertész és profi könyvelő: mutatjuk a legjobb, magyar fiatalok által fejlesztett appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából a alkalmazottak és hozzátartozóik között.","shortLead":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából...","id":"20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30def457-ee78-4bb8-a91b-e7d7bfdcc05e","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","timestamp":"2021. január. 14. 17:13","title":"Belebukott a cseh közegészségügyi intézet vezetője a soron kívül osztogatott oltásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de1ed9-2857-4fef-b396-75db2a7bdd4c","c_author":"Nina Khrushcheva","category":"360","description":"Nem egyetlen ember – Donald Trump – felelőssége az, ami a Capitoliumnál és a Capitoliumban történt. Kellett hozzá sok minden és sok mindenki a Republikánus párttól a Fox News-on át a Facebookig. A következmények Amerikára nézve alapvetőek lesznek, Joe Bidennek pedig szembe kell néznie a helyzettel és az abból fakadó kihívásokkal. Vélemény.","shortLead":"Nem egyetlen ember – Donald Trump – felelőssége az, ami a Capitoliumnál és a Capitoliumban történt. Kellett hozzá sok...","id":"20210113_Nina_L_Khrushcheva_Capitolium_Trump_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3de1ed9-2857-4fef-b396-75db2a7bdd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d92e99-1bcd-48a3-8b41-b7fa1e0f0e3b","keywords":null,"link":"/360/20210113_Nina_L_Khrushcheva_Capitolium_Trump_Biden","timestamp":"2021. január. 13. 17:00","title":"Nina L. Khrushcheva: Szánalmas lázadás forradalmi következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","shortLead":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","id":"20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e51aca-f0bc-4ccc-9cdb-f39b37b4252c","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","timestamp":"2021. január. 14. 09:37","title":"Egy brit turista miatt fújtak le egy egész síversenyt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","shortLead":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","id":"202102_szabad_rombolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d35797-a6b6-423b-beb9-fe2e5168cd62","keywords":null,"link":"/360/202102_szabad_rombolas","timestamp":"2021. január. 15. 07:15","title":"Az ingatlanbiznisz a nemzeti hagyománynál is fontosabb a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor mutathatják azt be a nagyközönségnek. Az ára még az első Galaxy Foldot is túlszárnyalja majd.","shortLead":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor...","id":"20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6024bef-5c87-4ecd-bbfc-c069ca1d3e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","timestamp":"2021. január. 14. 15:03","title":"Megvan, mennyibe kerülhet az LG feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Leclerc az ötödik Forma-1-es versenyző, akinek pozitív a koronavírustesztje. Önkéntes karanténban van otthon, enyhe tünetekkel.","shortLead":"Leclerc az ötödik Forma-1-es versenyző, akinek pozitív a koronavírustesztje. Önkéntes karanténban van otthon, enyhe...","id":"20210114_Charles_Leclerc_koronavirus_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5625d59-d027-4f0d-ba89-3dcdbce9b97f","keywords":null,"link":"/sport/20210114_Charles_Leclerc_koronavirus_f1","timestamp":"2021. január. 14. 19:13","title":"Charles Leclerc koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]