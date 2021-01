Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","shortLead":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","id":"202102_appercell_hernadi_sejtjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e132f4-8360-4fa1-8c26-a0c7a227df90","keywords":null,"link":"/360/202102_appercell_hernadi_sejtjei","timestamp":"2021. január. 16. 14:00","title":"Kockáztat a Mol-vezér, új választottja a neurobiológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra érkeztek.","shortLead":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra...","id":"20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49406-c2e1-436d-824d-51fc5abd77b3","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","timestamp":"2021. január. 17. 17:53","title":"Ausztrál open: már 72 teniszező van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig a Pfizer-BioNTechtől.","shortLead":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig...","id":"20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf07e30-74e2-4cd7-be10-ae6aeb41a1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 17. 11:51","title":"Szerbiában ötven-száz embert oltanának be óránként a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","shortLead":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","id":"20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c950b2cf-c5af-486f-881b-f7a8b9f95030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","timestamp":"2021. január. 16. 12:10","title":"A GM egymillió kanadai dollárból fogna a furgon gyártásába, amivel forradalmasítanák a fuvarozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple iPhone 12 Pro Max képalkotó rendszere.","shortLead":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple...","id":"20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1f7b-aa33-4c3b-bcbe-db2c287b0e7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","timestamp":"2021. január. 17. 20:00","title":"Fotópárbaj rengeteg képpel: a Huawei legjobb telefonját küldtük a legütősebb iPhone ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egymillió adag kínai Sinopharm oltóanyag érkezik szombaton a Nikola Tesla belgrádi repülőtérre, a szállítmány megérkezésénél Aleksandar Vucic szerb államfő is jelen lesz - jelentette a N1 regionális hírcsatorna.","shortLead":"Egymillió adag kínai Sinopharm oltóanyag érkezik szombaton a Nikola Tesla belgrádi repülőtérre, a szállítmány...","id":"20210116_Szerbiaba_mar_szombaton_jon_egymillio_kinai_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77023cd9-722e-45e2-840e-096770986dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Szerbiaba_mar_szombaton_jon_egymillio_kinai_vakcina","timestamp":"2021. január. 16. 09:57","title":"Szerbiába már szombaton jön egymillió kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","shortLead":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","id":"20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85654b-9878-4611-bd14-26bc716b4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","timestamp":"2021. január. 17. 12:42","title":"A Sinopharm vakcináját 60 éven aluliaknak adják Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp azon a napon, amikor nepáli serpák egy csoportjának a világon elsőként sikerült télen feljutnia a 8611 méteres csúcsra.","shortLead":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp...","id":"20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dcce2c-8dcc-4a9f-bb5c-2b0b29fa5318","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","timestamp":"2021. január. 17. 18:09","title":"Meghalt egy spanyol hegymászó, a K2 meghódítására készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]