[{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő elnök nyerte a csütörtökön tartott elnökválasztást Ugandában. Legfőbb kihívója, a volt énekes Bobi Wine csalással vádolta Musevenit.","shortLead":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő...","id":"20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c7ee4-5900-47a0-ad9c-12bd500b2ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","timestamp":"2021. január. 16. 18:28","title":"Csalással és megfélemlítéssel nyert a 35 éve hivatalban lévő elnök Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","shortLead":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","id":"20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd5c163-7c9b-4316-8e8f-379e05675e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 15. 15:06","title":"Két vezető is lemondott a kínai cégnél, amely 1 millió vakcinát küldene Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki képviselők szoktak elszenvedni. De miért tartja primitívnek ezt a fajta kampányt Krekó Péter? Erről is beszélt Bihari Ádámnak, akivel kivesézték az oltással kapcsolatos kommunikáció hiányosságait is. ","shortLead":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki...","id":"20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85db65e8-9f23-4b69-9d2c-ef4225401c60","keywords":null,"link":"/360/20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","timestamp":"2021. január. 15. 15:00","title":"Élesben Krekó Péterrel: A rám lőtt munícióval az oltásba vetett bizalmat is erősíthették volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogállamiságot sértett és több száz családot anyagilag is ellehetetlenített az ország adóhatósága. ","shortLead":"Jogállamiságot sértett és több száz családot anyagilag is ellehetetlenített az ország adóhatósága. ","id":"20210115_holland_kormany_csaladtamogatasi_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59e916e-8158-4030-9af7-ed2e1e4c56aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_holland_kormany_csaladtamogatasi_botrany","timestamp":"2021. január. 15. 14:40","title":"Belebukott a holland kormány a családtámogatási botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyét. Orbán Viktor miniszterelnök szerint egy hétvégi napon félmillió embert, két hétvége alatt pedig mindenkit be tudnak oltani, aki azt kérte. Azt viszont nem részletezte, pontosan kiket olthatnak első körben, és azt sem, ki és hogyan fogja felpörgetni az oltási folyamatot, így a lehetőségeket szakemberekkel beszéltük át. ","shortLead":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti...","id":"20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9b96b9-e606-4187-971f-00f846d7070e","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","timestamp":"2021. január. 15. 17:35","title":"Kiket és hogyan akar legközelebb beoltatni Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be a Müpában.","shortLead":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be...","id":"202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ed9112-c615-4096-834b-d6fae7b82e71","keywords":null,"link":"/360/202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","timestamp":"2021. január. 15. 14:00","title":"Ha nem is a helyszínen, de online élvezhetjük a Lázár tesók lemezbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint, amelyet a European Heart Journal szakfolyóiratban publikáltak szerdán.","shortLead":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint...","id":"20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba55ecc-d75d-4732-b383-21e672e89c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","timestamp":"2021. január. 16. 12:03","title":"Napi egy pohár alkohol is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát, de előnye is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]