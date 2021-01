Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában az amerikai tőzsdefelügyeletnek benyújtott jelentés alapján.\r

\r

","shortLead":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában...","id":"20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c705610-d6f1-466e-9323-0b135eaf3019","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","timestamp":"2021. január. 19. 22:01","title":"Ezreket bocsát el a FedEx Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig a Földet. Most egy interaktív weboldalt is létrehoztak a projektnek.","shortLead":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig...","id":"20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e83ad5-6860-4528-9a94-3418741f1d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","timestamp":"2021. január. 18. 12:03","title":"Műholdra szerelte egy DSLR fényképezőjét a Canon, onnan fotózták le a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c5a3d7-9634-4317-a64f-8abc6e302bbe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétezer éves, páratlan leletnek számító gyermeksírra bukkantak Clermont-Ferrand közép-franciaországi városban: az első század elején eltemetett gyermeket vázákkal és állati áldozatokkal, köztük kutyával vették körül. Francia régészek különlegesnek nevezték a felfedezést. ","shortLead":"Kétezer éves, páratlan leletnek számító gyermeksírra bukkantak Clermont-Ferrand közép-franciaországi városban: az első...","id":"20210119_2000_eves_gyermeksir_franciaorszag_clermont_ferrand_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c5a3d7-9634-4317-a64f-8abc6e302bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a39f0-11e4-49b9-9e35-41af63ca87f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_2000_eves_gyermeksir_franciaorszag_clermont_ferrand_repuloter","timestamp":"2021. január. 19. 07:03","title":"Páratlan lelet: 2000 éves gyermeksírt tártak fel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","shortLead":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","id":"20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773117da-3716-4515-a543-66d51cf13f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","timestamp":"2021. január. 18. 18:04","title":"16 ezer vadat gázoltak el az elmúlt vadászati idényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg feltartóztatni.","shortLead":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg...","id":"20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431ad99-f850-46f4-9ebb-0017a8c048f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","timestamp":"2021. január. 18. 13:43","title":"Több ezer hondurasi bevándorló rekedt Guatemalában, összecsaptak a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","shortLead":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","id":"20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c857e3bb-6608-4b85-aedc-990855fa0317","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","timestamp":"2021. január. 19. 10:05","title":"Mészáros és Garancsi cégei újíthatják fel a Citadellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","shortLead":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","id":"20210118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d69fa2-75ce-4de5-a1e9-308e026a7447","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 18. 08:47","title":"Koronavírus: 68 beteg meghalt, 875 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7","c_author":"Csányi Nikolett - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma a változásnak. Persze ha abból indulunk ki, hogy elkerülnénk a zsúfoltságot, akkor tökéletes hely egy téli kirándulásra. És akkor még ott van a tó is, amiben akár fürdeni is lehet. A téli Magyarország túrázóhelyeit bemutató videósorozatunk első részében kollégánk meg is tette. ","shortLead":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma...","id":"20210119_Hazai_palya_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12578787-229e-4ae9-8cf3-a3ce42c85a02","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Hazai_palya_1","timestamp":"2021. január. 19. 17:00","title":"Hazai pálya: Tényleg megéri csobbanni egyet a téli Balatonban? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]