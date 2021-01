Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavirus.gov.hu oldal válaszában elismerte, hogy még nincs kialakítva a szabályozás azokra vonatkozóan, akik már a második adag vakcinát is megkapták, és védettnek minősülnek.

","shortLead":"A koronavirus.gov.hu oldal válaszában elismerte, hogy még nincs kialakítva a szabályozás azokra vonatkozóan, akik már...","id":"20210122_Oltas_karanten_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b886-91ff-461b-9d97-1b8e8283da38","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Oltas_karanten_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 22. 11:03","title":"Hiába kapta meg mindkét oltást az izraeli férfi, karanténba kellett vonulnia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyelvtudományi Intézetnél 609 új névkérvény landolt 2020-ban, de ezek közül csak 46 női és 21 férfinevet engedélyeztek.","shortLead":"A Nyelvtudományi Intézetnél 609 új névkérvény landolt 2020-ban, de ezek közül csak 46 női és 21 férfinevet...","id":"20210121_anyakonyveztetes_anyakonyv_nevek_keresztnev_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a851f5-9efc-46d8-9a93-3b32431b827f","keywords":null,"link":"/elet/20210121_anyakonyveztetes_anyakonyv_nevek_keresztnev_2020","timestamp":"2021. január. 21. 22:00","title":"Volt olyan magyar szülő, aki a Pandémia nevet adta volna a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg (el)ismert cég lett.","shortLead":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg...","id":"20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deff4508-cef0-4dca-9560-8f02558b2fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","timestamp":"2021. január. 22. 15:15","title":"Meghalt Gernot Langes-Swarovski, aki naggyá tette a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg évszak okozta depressziós tüneteket tapasztaljuk, vagy ha mi magunk szenvedünk ezektől. Sajnos az idei téli depresszió erősebb lehet a járvány és az elrendelt korlátozások miatt. \r

","shortLead":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg...","id":"remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d6bf4e-cb3a-4f19-b125-c9d4bb799df5","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"\"Legszívesebben fel sem kelnék, csak tavasszal\" - Most a téli depresszió is nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista támogatására, hatósági tilalom ellenére tartott aznapi oroszországi tüntetések számos résztvevőjének őrizetbe vételét és az ellenük alkalmazott \"aránytalan erőszakot\".","shortLead":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton...","id":"20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5138f06-4c65-43bb-bd4c-1b737d863774","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","timestamp":"2021. január. 23. 21:06","title":"Újabb EU-szankciók várhatóak az oroszországi rendőri brutalitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760f32eb-fa26-4644-b004-e3d6438bbd74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy csak a benzinpusztító V8-as Mustangok kaphatnak menő optikai tuningot?","shortLead":"Ki mondta, hogy csak a benzinpusztító V8-as Mustangok kaphatnak menő optikai tuningot?","id":"20210122_latvanyos_tuningot_kapott_az_elektromos_ford_mustang_mache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760f32eb-fa26-4644-b004-e3d6438bbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74686fc-2093-4303-a6de-1d80340044e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_latvanyos_tuningot_kapott_az_elektromos_ford_mustang_mache","timestamp":"2021. január. 22. 09:21","title":"Látványos tuningot kapott az elektromos Ford Mustang Mach-E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább próbálkozik az Apple, hogy lecserélje a klasszikus billentyűzetet, és valami újat alkosson helyette. A cég egy januárban előkerült szabadalmi terve szerint a billentyűket kijelzők váltanák fel.","shortLead":"Tovább próbálkozik az Apple, hogy lecserélje a klasszikus billentyűzetet, és valami újat alkosson helyette. A cég...","id":"20210122_apple_billentyuzet_kijelzo_szabadalom_erintokijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c49c7ac-2292-4b89-affd-88a1ced71543","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_apple_billentyuzet_kijelzo_szabadalom_erintokijelzo","timestamp":"2021. január. 22. 11:03","title":"Kijelzőt tenne a billentyűzet helyére az Apple a MacBookokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriuma a héten. A Jászai Mari-díjas színművész szerint kinevezésének nem kellene sajtóhírnek lennie, és nem is érdekli, mit szólnak hozzá az emberek. Megérti az egyetemüket féltő diákokat, de azt mondja: döntse el a gyakorlat, hogy jó tanár lesz-e. ","shortLead":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ea55e-9186-47b1-82e3-560a6d4a6b61","keywords":null,"link":"/360/20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","timestamp":"2021. január. 22. 15:00","title":"Élesben Szarvas Józseffel: Az egy bulvár ügy, hogy tanár leszek az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]