[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége aláírja hétfőn a 4 százalékos minimálbér és garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodást.\r

","shortLead":"A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége aláírja hétfőn a 4 százalékos minimálbér és garantált...","id":"20210122_szakszervezetek_bermegallapodas_minimalber_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f123411-58af-46e1-b373-b0aac4195b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_szakszervezetek_bermegallapodas_minimalber_itm","timestamp":"2021. január. 22. 21:49","title":"Nem fogadja el a bérmegállapodást a Magyar Szakszervezeti Szövetség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni...","id":"20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2174e69-89b2-4485-9e83-60c0cbd6f6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","timestamp":"2021. január. 24. 15:44","title":"Az EU keményen az asztalra csapott az oltóanyaggyártókkal való tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","shortLead":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","id":"20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9fcd60-c447-441c-beb3-8a27dd81e97c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","timestamp":"2021. január. 24. 16:20","title":"Akár 15 centis hóra is ébredhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban és lélegeztetőgépen fekvő betegek száma. ","shortLead":"Csökkent a kórházban és lélegeztetőgépen fekvő betegek száma. ","id":"20210123_Koronavirus_jarvanyszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d5ce77-d6ca-4497-a39a-87308a5d5150","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Koronavirus_jarvanyszamok","timestamp":"2021. január. 23. 09:05","title":"Koronavírus: 93 elhunyt, 1344 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11df6637-7b6f-44b9-8cfa-f592809ecf8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem lennének most a kormányfő helyében – mondják a Duma Aktuál stand-uposai az ellenzéki tiltakozó akciók láttán, amit a forráselvonások miatt indítottak. Ceglédi Zoltán vezetésével kellő iróniával elemzik a helyzetet.","shortLead":"Nem lennének most a kormányfő helyében – mondják a Duma Aktuál stand-uposai az ellenzéki tiltakozó akciók láttán, amit...","id":"20210122_Duma_Aktual_Ellenzeki_onkormanyzatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11df6637-7b6f-44b9-8cfa-f592809ecf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a97f94-d7f4-4765-b6f6-2f3c9fbe69af","keywords":null,"link":"/360/20210122_Duma_Aktual_Ellenzeki_onkormanyzatok","timestamp":"2021. január. 22. 19:00","title":"Duma Aktuál: Úgy lekapcsolták a világítást az ellenzéki városok, hogy Orbán is berezelt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","shortLead":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","id":"20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a28011-4f49-46c8-a837-457898cf43ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 21:03","title":"40 millió Pfizer-vakcinát rendelt a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évi 70 milliárd dollár értékű kábítószert forgalmazott Ázsiában.","shortLead":"Évi 70 milliárd dollár értékű kábítószert forgalmazott Ázsiában.","id":"20210124_A_vilag_egyik_legnagyobb_drogbarojat_fogtak_el_Amszterdamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d918b38-bda2-4500-8ee6-0f9b0c0f55d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_A_vilag_egyik_legnagyobb_drogbarojat_fogtak_el_Amszterdamban","timestamp":"2021. január. 24. 08:56","title":"A világ egyik legnagyobb drogbáróját fogták el Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot építettek.","shortLead":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot...","id":"20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e2e34-dc3d-48bd-9880-e0a0d5c55f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","timestamp":"2021. január. 23. 12:03","title":"4K-s felbontás 144 Hz-en: ezt tudja az új Asus monitor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]